Диаманти: «Думаю, что смогу вернуться в Серию А»

Бывший полузащитник «Палермо» Алессандро Диаманти признался, что готов выступать в Серии А. Минувшим летом 34-летний футболист расторг контракт с итальянским клубом, с тех пор игрок не может найти себе новую команду в итальянском чемпионате, хотя при этом имеет предложения из других стран.



«Эти последние пять или шесть месяцев стали для меня большой жертвой. Я до сих пор тренируюсь, но смотреть телевизор по выходным, когда начинаются матчи Серии А, я не могу.



Чувствую себя хорошо, рассматриваю некоторые варианты продолжения карьеры. Думаю, что смогу играть в Серии А, предложения из других стран буду оценивать позже».