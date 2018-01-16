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Прядкин: «Клубы РФПЛ частично поддержали идею Леонида Федуна о реформации»

сегодня, 15:48

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформации чемпионата России. 

«Надо внимательно изучить предложения Леонида Арнольдовича Федуна. Там три вопроса. Инициативы об изменении формата Кубка России и выплатах по механизму солидарности все клубы поддержали. Эти вопросы поручены рабочей группе. Клубы поддержали решение, что эту группу возглавит Наиль Измайлов, так как инициатива исходит от „Спартака“. Клубам дано поручение, чтобы они представили своих кандидатов для работы в этой группе. И эта группа представит свои соображения по поводу предложений Федуна на собрании.

Что касается инициативы Леонида Арнольдовича по изменению формата РФПЛ, то клубы не поддерживают. Считают, что пока мы не готовы. Но это хорошее подспорье для топ-клубов с точки зрения финансовой составляющей. Но все понимают, что пока рано».

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Все комментарии
blitz
blitz ответил Литейный 4
сегодня в 17:52
Литейный 4:
Федун хорошего не подскажет. Все переиначит еврей под себя. Как для него повкусней!
Вот редиска, гнать его в шею.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:48
А по мне, так "реформы" Федуна и Гинера преждевременны. ЛУЧШЕЕ, ВСЕГДА ВРАГ ХОРОШЕМУ.
LOpp
LOpp ответил cska.78
сегодня в 17:30
cska.78:
Тулу и спартак в любительские лиги за договорняки и можно 14 команд на один сезон оставить!
cska.78
Сегодня 15:53
Тулу и спартак в любительские лиги за договорняки и можно 14 команд на один сезон оставить!
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а ведь Ультра Тулы дружит с конями, а ты их вот как на понижение отправил.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 17:27
бараны. не рано а давно пора менять формат рфпл. посмотрите сколько ходят на матчи динамо-уфа амкар--ска урал-ахмат по 3 тысячи?? позор. в фнл больше ходят.
прав федун нужно менять формат и быстрее. один круг поделит команды на 1 восьмерку и вторую. первая за медали и еврокубки будет рубиться . вторая тоже будет рубиться за сохранение. когда был у нас переходной сезон с весна-осень на осень-весна это был шикарный сезон на все матчи было приятно смотреть. 80 % матчей были захватывающими
а сейчас таких 40-45%
RDeanW
RDeanW
сегодня в 17:18
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 17:07
    А кто против к тому применим судейские санкции: минус 1 пенальти в каждой игре!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил MIKITA463295
    сегодня в 16:52
    MIKITA463295:
    Чемп трогать ненадо,а вот кубок уже очень давно пора реформировать,нужно давать что то ценное за победу в кубке,например место в лч,благо щас у нас 3 места и один из них можно и на кубок отдать,тольк путь к победе тоже должен быть трудным как в чемпе и тут надо думать по какому формату играть кубок...
    Это вообще-то не от руководства РФПЛ зависит, а от УЕФА - именно эта контора раздает места в еврокубки. И именно по этой причине топ-клубы (что в России, что в Европе), не особенно загоняются по поводу кубка - он ничего не дает по сути командам с вершины таблицы
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 16:44
    эту группу возглавит Наиль Измайлов, так как инициатива исходит от „Спартака“.

    Всё ясно и понятно с руководством РФПЛ
    Saang
    Saang
    сегодня в 16:30
    Нормальные клубы или Тосно с Амкаром?
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 16:18
    Чемп трогать ненадо,а вот кубок уже очень давно пора реформировать,нужно давать что то ценное за победу в кубке,например место в лч,благо щас у нас 3 места и один из них можно и на кубок отдать,тольк путь к победе тоже должен быть трудным как в чемпе и тут надо думать по какому формату играть кубок...
    leopit
    leopit
    сегодня в 16:16
    Так что,7партак с Леонидом уходят?Давно пора убрать стыдное позорище из РПФЛ !
    Parovoznic
    Parovoznic ответил cska.78
    сегодня в 16:11
    cska.78:
    Тулу и спартак в любительские лиги за договорняки и можно 14 команд на один сезон оставить!
    Кто б говорил о договорняках )))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 16:11
    Теперь зенит будет начинать в ФНЛ? Давно пора.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 16:08
    Частично не считается )))))
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:02
    Время покажнт чьи идеи - мысли были правильными...
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 15:59
    Федун хорошего не подскажет. Все переиначит еврей под себя. Как для него повкусней!
    parallels
    parallels
    сегодня в 15:53
    народную нефть спускают на не пойми что. на подкупы прядкеных. а ведь сколько могли бы деццких садов, школ, больниц. пенсии и т.д. ©
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 15:53
    Тулу и спартак в любительские лиги за договорняки и можно 14 команд на один сезон оставить!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:51
    ПРЕДЛАГАЮ РАСФОРМИРОВАТЬ КЛУБ ФЕДУНА !
    parallels
    parallels
    сегодня в 15:50
    ещё одно доказательство, что феpдун носит чемоданы куда надо.
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