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«Крылья Советов» отправились на зимний сбор без Корниленко

сегодня, 17:17

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый зарубежный сбор, который пройдет в Турции.

В сборе примет участие новичок команды Тарас Бурлак, а также следующие игроки: Азер Алиев, Евгений Башкиров, Илья Визнович, Али Гаджибеков, Святослав Георгиевский, Кирилл Гоцук, Вячеслав Зинков, Георгий Зотов, Данил Клёнкин, Евгений Конюхов, Геннадий Киселев, Олег Ланин, Артем Леонов, Срджан Мияилович, Надсон, Дмитрий Немчанинов, Сергей Самодин, Александр Соболев, Иван Таранов, Михаил Тихонов, Денис Ткачук, Алан Чочиев, Виталий Шильников, Дмитрий Ятченко.

Пресс-служба клуба отмечает, что нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко присоединится к команде позднее, так как сейчас он проходит медицинские процедуры.

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