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Неймар через полгода станет игроком «Реала»

сегодня, 19:09

Испанский журналист Эдуардо Инда утверждает, что нападающий ПСЖ Неймар уже летом 2018 года станет игроком «Реала».

Инда заявил, что между мадридским клубом и отцом игрока уже существует договоренность о переезде Неймара на «Сантьяго Бернабеу».

Якобы бразилец переходил из «Барселоны» в ПСЖ лишь с целью не перебираться в стан главных врагов «блаугранас» напрямую. Кроме того, сообщается, что Неймар сможет перейти в «Реал» за ту же сумму, что парижане уплатили за игрока минувшим летом - 222 млн евро. Это якобы оговаривалось еще до перехода бразильца в клуб из Франции.

В «Реале», по слухам, готовы платить футболисту 40 млн евро в год.

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Все комментарии
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 21:17
как он теперь корешам своим барсовским в глаза будет смотреть?Месси предателей не прощает!
VadimR
VadimR
сегодня в 21:15
Папа вырастил знатную элитную куртизаку из сына! Может гордиться!)
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 21:14
вот он мышь потыканная
grafff
grafff
сегодня в 21:10
Предательская тряпка!!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 21:10
Подоит этот курятник на славу с папиком-вымогателем..Ну а мы в любом случает будем давить Переса в 3-0 или 4-0 а может и 5-0 на любой выбор..
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 21:09
спасибо. кончил
112910415
112910415
сегодня в 21:04
да, вполне верится в такое развитие событий
Филипповых
Филипповых
сегодня в 20:54
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 20:50
    Продажный есть продажный.
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил SHMEL
    сегодня в 20:50
    SHMEL:
    А куда ныряльщика денут?
    В дельфинарий отправят!
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 20:47
    По ходу эти СМИ СОВСЕМ СБРЕДЕЛИ. это типо я приду в магазин и спрошу почём у вас хлеб. А они мне 20 рублей. А я им вот вам 30 хлеб мне не нужен и продайте его за 20
    -Джек Потрошитель-
    -Джек Потрошитель-
    сегодня в 20:45
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 20:37
      А куда ныряльщика денут?
      Maeak
      Maeak
      сегодня в 20:27
      Это уже интересно. Эль класико приобретает дополнительный нерв.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил eleven LC
      сегодня в 20:20
      eleven LC:
      Когда я писал "в Каталонии" я имел ввиду Каталонию что находится в Испании,а именно барсу и все что с ней связано! А местных барсоглоров я в серьез не воспринемаю!
      Харош реветь уже.. даже дельфины так не ревут, как общипанцы дельфинария.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 20:19
      Я думаю когда игрок бегает по командам к нему интерес падает это Неймар
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 20:10
      Рвзве что ПСЖ купит 50%+1 акцию Реала.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      сегодня в 20:09
      Тогда в Барселоне пусть ждёт такой же обструкции, как Луиш Фигу!
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 20:07
      инквизитор видать как барса фу с *Емельяненко* встретился))0
      eleven LC
      eleven LC ответил WATMan
      сегодня в 20:07
      Когда я писал "в Каталонии" я имел ввиду Каталонию что находится в Испании,а именно барсу и все что с ней связано!
      А местных барсоглоров я в серьез не воспринемаю!
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 20:04
      Несмотря на то, что многие из фанов, болеющих за тот же клуб что и я, не против этого перехода...... меня эта новость ни в коей мере не радует, по очень многим причинам.
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 19:58
        Ищущий и Понимающий
        Ищущий и Понимающий
        сегодня в 19:58
        Интересно как он в Реале будет играть! Эль-классико еще интереснее будет!
        No problem
        No problem
        сегодня в 19:55
        куйня какая то.
        d_fincher
        d_fincher
        сегодня в 19:54
        Патриотизм по-каталонски.
        Barcelona_Rostov
        Barcelona_Rostov
        сегодня в 19:53
        посмотрим на него в реале)))
        cpartak60
        cpartak60 ответил Тага Дага
        сегодня в 19:51
        Тага Дага:
        Не сайт....даже не хочется как назвать.Даже если это так...зачем это сейчас? Значит в течении пол года никаких новостей? Если если так...я только рад.
        да уж!это точно!блеклый и непонятный
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 19:47
        Не сайт....даже не хочется как назвать.Даже если это так...зачем это сейчас? Значит в течении пол года никаких новостей? Если если так...я только рад.
        рус фан
        рус фан
        сегодня в 19:46
        Ней усилит Реал и ему будет 26 лет, так что если это случится я как болел Реала не против.
        ALBA BARCELONA 21
        ALBA BARCELONA 21
        сегодня в 19:44
        Якобы,но Неймары-отец и сын классические мошенники,за это наказание было бы,запретить играть в Европе навсегда.
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