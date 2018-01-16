Неймар через полгода станет игроком «Реала»

Испанский журналист Эдуардо Инда утверждает, что нападающий ПСЖ Неймар уже летом 2018 года станет игроком «Реала».

Инда заявил, что между мадридским клубом и отцом игрока уже существует договоренность о переезде Неймара на «Сантьяго Бернабеу».

Якобы бразилец переходил из «Барселоны» в ПСЖ лишь с целью не перебираться в стан главных врагов «блаугранас» напрямую. Кроме того, сообщается, что Неймар сможет перейти в «Реал» за ту же сумму, что парижане уплатили за игрока минувшим летом - 222 млн евро. Это якобы оговаривалось еще до перехода бразильца в клуб из Франции.