Мойес: «Ничего не знаю об интересе „Челси“ к Кэрроллу, но я не хочу, чтобы он уходил»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал слухи об интересе «Челси» к нападающему «молотобойцев» Энди Кэрроллу:

«Со мной никто на этот счёт не говорил. Возможно, был контакт с кем-то другим, но я об этом ничего не знаю.

На данный момент Кэрролл является одним из членов моего состава, и я хочу, чтобы он пополнялся, а не наоборот. Ходило много слухов о его аренде, но официального предложения из „Челси“ не поступало. Повторюсь, я бы не хотел, чтобы кто-то покидал команду.

Сейчас у Энди травмирована лодыжка. Мы надеемся, что скоро он поправится и вернётся в строй».

Ранее появилась информация о том, что руководство «Вест Хэма» якобы настаивает на том, чтобы «Челси» включил форварда Миши Батшуайи в сделку по Кэрроллу.