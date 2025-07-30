Левандовски может уйти в один из клубов Саудовской Аравии

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вчера, 13:59

Нападающий «Барселоны» интересен командам из Саудовской Аравии.

По информации источника, сразу несколько саудовских клубов следят за 36-летним форвардом и контактировали с его окружением, чтобы выяснить, готов ли он перейти этим летом. Сообщается, что игрок хотел бы продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых», но «Барселона» может продать его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2024/25 Левандовски провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 27 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что ранее в интервью он прокомментировал свой возможный уход из каталонской команды.