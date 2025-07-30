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Левандовски может уйти в один из клубов Саудовской Аравии

вчера, 13:59

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски интересен командам из Саудовской Аравии.

По информации источника, сразу несколько саудовских клубов следят за 36-летним форвардом и контактировали с его окружением, чтобы выяснить, готов ли он перейти этим летом. Сообщается, что игрок хотел бы продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых», но «Барселона» может продать его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2024/25 Левандовски провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 27 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что ранее в интервью он прокомментировал свой возможный уход из каталонской команды.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:15
Не может, в уйдет! Левандовский любит деньги и славу... В Европе всё потихонечку катится в этом смысле вниз, а в Саудовской Аравии наверняка будет новый всплеск популярности и, а это главное, большой контракт и большие деньги!Левандовский- польский еврей, самый, самый, так что, сами понимаете...
Уйдет, я думаю...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58
Чтоб зарегистрировать новичков, придется продать поляка))) пока Камп Ноу не готов, все на грани
vstc4a85awu5
vstc4a85awu5
вчера в 14:41
К пенсии будет большое подспорье, да и напрягаться не нужно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:05
Ему точно пора за бабками !
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