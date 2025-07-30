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«Уотфорд» ведёт переговоры об аренде защитника «Манчестер Сити»

вчера, 15:10

Защитник «Манчестер Сити» Макс Аллейне может продолжить карьеру в клубе из Чемпионшипа.

По информации источника, «Уотфорд» ведёт переговоры об аренде 20-летнего футболиста на 1 год. Сообщается, что игрок сначала продлит контракт с «горожанами», а потом уже присоединится к новой команде.

В прошедшем сезоне Аллейне сыграл 23 матча за молодёжный состав «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что 20-летний Калеб Уили из «Челси» официально пополнил состав «шершней».

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