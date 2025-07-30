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Ливай Гарсия: «Теперь я понял, насколько „тяжёлая“ у „Спартака“ футболка»

вчера, 14:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, что прочувствовал всю ответственность перед болельщиками команды после поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» (0:3).

Теперь я понимаю, насколько «Спартак» большой клуб. Осознаю, насколько «тяжёлой» может быть красно-белая футболка. Поэтому нам нужно во что бы то ни стало добывать победы, чтобы делать фанатов счастливыми. Это наш план. К сожалению, бывают такие дни, как в матче с «Балтикой». Но мы постараемся исправить все ошибки и вернуться на победный путь.

Ранее в интервью Гарсия рассказал, как на этот проигрыш отреагировал главный тренер клуба Деян Станкович.

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Все комментарии
Robzat
Robzat
вчера в 17:13
Зато какая в спартаке зарплата.
h679ma928ct4
h679ma928ct4
вчера в 15:29
Он ещё до конца не понял куда попал
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:41
Возможно легкости Спартаку и не хватает
umx97zzycr44
umx97zzycr44
вчера в 14:38
Леваю нужно понять, что эту ношу ему придется носить пока он играет в футбол, команда из года в год только и делает, что расстраивает своих поклонников.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:30
Ну и вперед.....побеждайте , кто из болельщиков Спартака будет против...
Гость
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