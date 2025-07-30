Ливай Гарсия: «Теперь я понял, насколько „тяжёлая“ у „Спартака“ футболка»

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вчера, 14:22

Нападающий «Спартака» рассказал, что прочувствовал всю ответственность перед болельщиками команды после поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» (0:3).

Теперь я понимаю, насколько «Спартак» большой клуб. Осознаю, насколько «тяжёлой» может быть красно-белая футболка. Поэтому нам нужно во что бы то ни стало добывать победы, чтобы делать фанатов счастливыми. Это наш план. К сожалению, бывают такие дни, как в матче с «Балтикой». Но мы постараемся исправить все ошибки и вернуться на победный путь.

Ранее в интервью Гарсия рассказал, как на этот проигрыш отреагировал главный тренер клуба Деян Станкович.