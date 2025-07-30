Флик — об уходе Араухо: «Нет никаких признаков того, что он хочет уйти»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал возможный уход защитника из клуба.

Могу ли я подтвердить, что Араухо остаётся? Не вижу каких-либо признаков того, что он собирается нас покинуть. У меня отличная команда, с большим качеством. Все позиции у нас продублированы, а на некоторых даже по три игрока. Управлять этим непросто, но я доволен. И удивлён, что вообще появляются разговоры об уходе Рональда.