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Флик — об уходе Араухо: «Нет никаких признаков того, что он хочет уйти»

вчера, 15:40

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход защитника Рональда Араухо из клуба.

Могу ли я подтвердить, что Араухо остаётся? Не вижу каких-либо признаков того, что он собирается нас покинуть. У меня отличная команда, с большим качеством. Все позиции у нас продублированы, а на некоторых даже по три игрока. Управлять этим непросто, но я доволен. И удивлён, что вообще появляются разговоры об уходе Рональда.

Напомним, что ранее появлялась информация о желании руководства «сине-гранатовых» продать 26-летнего футболиста в это трансферное окно.

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Comentarios
Comentarios ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:37
У них с вратарями там чет непонятное. Их дело но вратарюги не хватает
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:28
Он лишний, пожарник как есть!
Comentarios
Comentarios ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 16:12
Они же высоко играют оттуда и привозы
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:05
Дыма без огня не бывает. Видимо это секретное пожелание тренера.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:04
Думаю, лучше продать уругвайца пока он еще пользуется спросом. Араухо слабый защитник, который привозит на регулярной основе.
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