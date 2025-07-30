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Кьеллини высказался о падении уровня Серии А

вчера, 14:23

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о падении уровня Серии А за последние 20 лет:

В начале 2000-х три наших клуба одновременно выходили в полуфинал Лиги чемпионов. В то время игроки из итальянских команд становились обладателями «Золотого мяча». Сегодня такой сценарий – это утопия.

В сезоне-2002/03 сразу три итальянских клуба добрались до полуфинала Лиги чемпионов: «Ювентус», «Интер» и «Милан», который в итоге стал победителем турнира. Последним представителем Серии А, которому вручили «Золотой мяч», был бразилец Кака, выступавший за «Милан» в 2007 году.

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Capral
Capral
вчера в 14:39
Конечно утопия, если за 14лет, один итальянский клуб становится победителем в еврокубках, конечно утопия. Кака? Сейчас и близко нет игроков такого уровня, даже уровня Шевы сейчас нет в итальянском футболе. А тренеры, уровня Липпи и Анчелотти- есть сейчас в Италии? Страшно становится от того, кого приглашают в итальянский футбол... Вот эти люди, эти недоигроки и убивают футбол Серии А.
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