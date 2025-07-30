Кьеллини высказался о падении уровня Серии А

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вчера, 14:23

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии высказался о падении уровня Серии А за последние 20 лет:

В начале 2000-х три наших клуба одновременно выходили в полуфинал Лиги чемпионов. В то время игроки из итальянских команд становились обладателями «Золотого мяча». Сегодня такой сценарий – это утопия.

В сезоне-2002/03 сразу три итальянских клуба добрались до полуфинала Лиги чемпионов: «Ювентус», «Интер» и «Милан», который в итоге стал победителем турнира. Последним представителем Серии А, которому вручили «Золотой мяч», был бразилец , выступавший за «Милан» в 2007 году.