«Панатинаикос» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Панатинаикос» – «Рейнджерс», который состоится 30 июля 2025 года.

«Панатинаикос»

Греческий клуб проиграл в два мяча выездной поединок против серьезного соперника и теперь шансов пройти в следующий раунд очень мало. «Панатинаикос» уже на своем поле попробует реабилитироваться перед болельщиками и сравнять счет по сумме двух матчей, но для этого нужно надежно сыграть в обороне. Один из самых интересных поединков этого игрового дня не оставит болельщиков равнодушными.

22 июля «Панатинаикос» проиграл на выезде «Рейнджерс» в Лиге чемпионов (0:2), а 16 числа в товарищеском поединке победил «Вестерло» (3:1).

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» ожидаемо переиграл своего соперника, ведь клуб считается «домашней» командой и лучшие результаты показывает именно на своем стадионе. Теперь нужно понять, хватит ли шотландскому клубу перевеса в два мяча перед ответной игрой с безумными греческими фанатами и их поддержкой. Гости постараются сыграть от соперника и словить его на контратаках, чтобы поставить точку в этом противостоянии.

26 июля «Рейнджерс» в товарищеской игре сыграл вничью с «Мидлсбро» (2:2), а 22 числа обыграл на своем поле «Панатинаикос» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 1.78

Ничья – 4.05

Победит «Рейнджерс» – 4.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Рейнджерс» во всех турнирах завершились ничьими

«Панатинаикос» выиграл лишь один из пяти последних поединков на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.05. Предполагаем, что хозяева будут стараться на своем стадионе отыграть разницу мячей, но и свои ворота в конце концов не уберегут.