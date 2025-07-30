Владелец «Акрона» назвал минусы ужесточения лимита на легионеров

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вчера, 14:00

Владелец «Акрона» Павел Морозов считает, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ не принесет пользы российскому футболу:

Сложно сказать, мнения достаточно полярные. На самом деле я к любому ограничению отношусь отрицательно. Мне кажется, та система, которая есть сейчас – оптимальна. Сокращение количества легионеров приведет к тому, что зарплатные ведомости российских игроков будут расти. А я все-таки за конкуренцию.