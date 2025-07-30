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Владелец «Акрона» назвал минусы ужесточения лимита на легионеров

вчера, 14:00

Владелец «Акрона» Павел Морозов считает, что ужесточение лимита на легионеров в РПЛ не принесет пользы российскому футболу:

Сложно сказать, мнения достаточно полярные. На самом деле я к любому ограничению отношусь отрицательно. Мне кажется, та система, которая есть сейчас – оптимальна. Сокращение количества легионеров приведет к тому, что зарплатные ведомости российских игроков будут расти. А я все-таки за конкуренцию.

В настоящее время в матчах РПЛ на поле могут одновременно находится не более 8 легионеров. Министерство спорта РФ предлагает сократить количество иностранных футболистов.

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Акрон
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:36
Приветствую Володя!Я тоже про это постоянно твержу! Но кто нас послушает
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:34
А кто из клубов РПЛ хочет вкладываться в ДЮСШ, может Зенит? Все клубы хотят покупать ГОТОВЫХ игроков, а не возиться с пацанами. Поэтому наша сборная плетётся бог знает где. Ведь понимают владельцы клубов, что для выигрывания еврокубков нашим клубам нужны легионеры более высокого уровня, чем те, которых покупают. Так зачем они вообще нужны? Вкладывайте деньги в развитие детей и будет вам счастье.
112910415
112910415
вчера в 15:06
в чемпионы же готовится ... то есть, без легов не обойтись !
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:06
Дык можно сделать чтобы зарплатные ведомости не росли! А как частника его можно понять так как не хочется вкладываться в ДЮСШ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:43
Возможно это так для частного клуба. Деньги мои кому хочу, тому и плачу. Но для госклубов платить миллиарды наемникам, когда у бюджета огромные дыры это преступление.. Госклубов быть не должно, тогда и лимит вообще можно отменить
dzme4n8293aq
dzme4n8293aq
вчера в 14:39
Очень правильно сказал.
Гость
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