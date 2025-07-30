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В «Аталанте» прокомментировали переговоры с «Интером» о трансфере Лукмана

вчера, 15:42

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался по поводу переговоров с миланским «Интером» о трансфере нигерийского нападающего Адемолы Лукмана:

Лукман уже давно хочет уйти. У нас есть предложение от «Интера», но именно мы определяем стоимость наших игроков и сроки переговоров. У нас хорошие отношения, и мы рассмотрим это предложение с учетом наших сроков.

Ранее СМИ сообщали, что «Аталанта» не намерена продавать Лукмана дешевле 50 миллионов евро. «Интер» в настоящее время предлагает 42 миллиона и согласен в будущем выплатить еще 3 млн в виде бонусов.

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xhgpfjsp9bm5
вчера в 15:59
Лукмана надо поддержать! Всё будет хорошо!
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