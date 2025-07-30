В «Аталанте» прокомментировали переговоры с «Интером» о трансфере Лукмана

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался по поводу переговоров с миланским «Интером» о трансфере нигерийского нападающего Адемолы Лукмана:
Лукман уже давно хочет уйти. У нас есть предложение от «Интера», но именно мы определяем стоимость наших игроков и сроки переговоров. У нас хорошие отношения, и мы рассмотрим это предложение с учетом наших сроков.
Ранее СМИ сообщали, что «Аталанта» не намерена продавать Лукмана дешевле 50 миллионов евро. «Интер» в настоящее время предлагает 42 миллиона и согласен в будущем выплатить еще 3 млн в виде бонусов.