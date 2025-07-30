В «Аталанте» прокомментировали переговоры с «Интером» о трансфере Лукмана

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вчера, 15:42

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался по поводу переговоров с миланским «Интером» о трансфере нигерийского нападающего :

Лукман уже давно хочет уйти. У нас есть предложение от «Интера», но именно мы определяем стоимость наших игроков и сроки переговоров. У нас хорошие отношения, и мы рассмотрим это предложение с учетом наших сроков.