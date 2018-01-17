«Интер» требует у «Валенсии» компенсацию за досрочное возвращение Канселу из аренды

«Валенсия» заинтересована в том, чтобы отозвать из аренды защитника Жоау Канселу, который первую часть сезона провел в Италии, выступая за «Интер».

Слабая форма 23-летнего португальца сказалась на частоте его выступлений за «нерадзурри»: в активе игрока лишь 5 выходов в стартовом составе «Интера» в первой части сезона. У миланского клуба есть право выкупить футболиста летом за 25 млн евро, однако воспользоваться им он не намерен.

При этом «Интер» собирается запросить у «Валенсии» некоторую сумму денежной компенсации за досрочное возвращение защитника на «Месталью».