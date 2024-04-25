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«Урал» уступил «Ростову» в матче Премьер-Лиги

вчера, 17:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Урал» потерпел поражение от «Ростова» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (0:1).

Единственный мяч во встрече забил Роналдо на 57-й минуте.

Клуб из Екатеринбурга занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. Ростовчане идут на 7-й позиции с 37 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
Урал сильно рискует ... а ставки высоки !
так ведь и вылететь можно напрямую !
Байкал-38.
Байкал-38. ответ KT_S_16 (раскрыть)
вчера в 21:03
А ты где то у меня восхваления Спартаку увидел?
KT_S_16
KT_S_16 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:42
Ну так уж всё потеряно.. Вылет и так не грозил а эти восхваления Спартаку так это привозвы Песьякова не более... Как то так
Xboxpro1245
Xboxpro1245
вчера в 19:51
Вот верил я в Карпина. Теперь буду на него ставить. Ставил на Добробете. Если бы знал, что так будет, то вообще бы разнес Доброго.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:29
фк УРАЛ - предстоит приложить усилия, чтобы остаться в Премьер Лиге
Байкал-38.
Байкал-38. ответ KT_S_16 (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
Обычно в таких случаях говорят наоборот "им нечего терять".
Но если уж рассматривать вашу точку зрения, то да Уралу есть, что терять, это место в РПЛ и команда должна бороться за право остаться.
Отсюда и давление и напряжение и сковынность в действиях и конечно психология, что мешает добиться нужного результата.
А вот Ростову похоже точно уж нечего терять всё потерено в домашнем матче со Спартаком 1:5.
Из РПЛ не вылетит, место в призах не будет.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 18:40
Уральцам победа была нужна больше всего, но они проиграли.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:36
С победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:34
Уралу предстоит трудная борьба за выживание...
KT_S_16
KT_S_16 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:33
Аутсайдеры то и опасны. Им есть что терять
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:33
Ростов сильнее сейчас! Хорошо идут
gbv3bj4ec5h8
gbv3bj4ec5h8
вчера в 18:29
Уралу победа нужна была больше, не повезло
Трезвый повар
Трезвый повар ответ 78tdfzt6uu42 (раскрыть)
вчера в 18:25
Урал не слабее Ростова. У них 2 равных состава
Посмотрите объективно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:25
После домашнего поражения от Спартака 1:5
И натяжная победа 1:0 над одним из аутсайдером за радость.
Лишь бы от эйфории крышу бы не сорвало!!!
Hauptman
Hauptman
вчера в 18:18
Урал хочет в пердив, что тут поделаешь!
78tdfzt6uu42
78tdfzt6uu42
вчера в 18:11
Урал слабее Ростова. Надо держаться и не ждать расширение Лиги
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:08
Поздравляю земляков с победой нашей команды! Хотя в этом заслуга не сколько наших игроков, а кривоногих пельмений. Запороть столько голевых моментов тоже надо суметь.
8zhqhp4kew7p
8zhqhp4kew7p
вчера в 18:06
Уралу стыков не избежать.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:06
У Ростова сегодня были изменения в составе в предверии важного полуфинала в кубке
В чемпионате Ростов выше 5 места уже не заберётся. Надо все силы сосредоточить на кубке
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:04
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
За неделю дважды обыграли Урал в Екатеринбурге
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
РОСТСЕЛЬМАШ с заслуженной Победой !
Урал ни одного удара в створ ворот.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:58
С Победой Земляки!!💛💙самый💪
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