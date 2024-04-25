«Урал» уступил «Ростову» в матче Премьер-Лиги

«Урал» потерпел поражение от «Ростова» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (0:1).
Единственный мяч во встрече забил Роналдо на 57-й минуте.
Клуб из Екатеринбурга занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. Ростовчане идут на 7-й позиции с 37 баллами.
В чемпионате Ростов выше 5 места уже не заберётся. Надо все силы сосредоточить на кубке
В чемпионате Ростов выше 5 места уже не заберётся. Надо все силы сосредоточить на кубке
Но если уж рассматривать вашу точку зрения, то да Уралу есть, что терять, это место в РПЛ и команда должна бороться за право остаться.
Отсюда и давление и напряжение и сковынность в действиях и конечно психология, что мешает добиться нужного результата.
А вот Ростову похоже точно уж нечего терять всё потерено в домашнем матче со Спартаком 1:5.
Из РПЛ не вылетит, место в призах не будет.
Но если уж рассматривать вашу точку зрения, то да Уралу есть, что терять, это место в РПЛ и команда должна бороться за право остаться.
Отсюда и давление и напряжение и сковынность в действиях и конечно психология, что мешает добиться нужного результата.
А вот Ростову похоже точно уж нечего терять всё потерено в домашнем матче со Спартаком 1:5.
Из РПЛ не вылетит, место в призах не будет.