«Ахмат» обыграл «Сочи»

«Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (1:0).
Единственный мяч в игре забил Лечи Садулаев на 30-й минуте.
Грозненский клуб находится на 12-м месте в чемпионате России, имея в активе 26 очков. «Сочи» с 19 баллами остаётся на 16-й позиции.
Но для общего порядка возникает вопрос:
- А как быть в таких случаях когда 14 человек из команды подхватили кишечную инфекцию (или отравились) и игроки имеют реальное обезвоживание организма.
Но для общего порядка возникает вопрос:
- А как быть в таких случаях когда 14 человек из команды подхватили кишечную инфекцию (или отравились) и игроки имеют реальное обезвоживание организма.