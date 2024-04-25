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«Ахмат» обыграл «Сочи»

вчера, 22:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (1:0).

Единственный мяч в игре забил Лечи Садулаев на 30-й минуте.

Грозненский клуб находится на 12-м месте в чемпионате России, имея в активе 26 очков. «Сочи» с 19 баллами остаётся на 16-й позиции.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:01
Ахмат с победой!
Но для общего порядка возникает вопрос:
- А как быть в таких случаях когда 14 человек из команды подхватили кишечную инфекцию (или отравились) и игроки имеют реальное обезвоживание организма.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
вопрос с Сочи решился !
k5hd45wgjjrx
k5hd45wgjjrx
сегодня в 05:19
Ахмат по любому спасётся.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:32
Даже представить не могу, насколько плохи дела у Сочи...
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 00:19
Ахмат оказался сильнее.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:07
День сегодня тухлый, одни тм в рпл!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ KT_S_16 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ростовские школьники тут при чём, если это Дюков отказался игру переносить?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46
Ахмат с Победой !
d1metras
d1metras
вчера в 23:09
Рад за Ахмат. Недоклуб искусственный опустили.
298dynkaskdk
298dynkaskdk
вчера в 22:40
Ахмат решил набирать очки после трудного периода, молодцы!
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:39
Спасибо Ахмату!!! И свои позиции улучшил и проект подтолкнул к пердиву))
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 22:38
До свидания проект. Привет от Ростовских школьников.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:37
С Победой Ахмат!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:37
Вот теперь уже точно Сочи в ФНЛ. Раньше надо было усиливаться. Опоздал Ротенберг. Пропали деньги и немалые.
Гость
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