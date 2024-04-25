ФИФА и УЕФА могут отстранить Испанию от международных соревнований

В ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность возможным вмешательством Высшего спортивного совета Испании (CSD) в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что вмешательство правительства нарушает законы ФИФА, а ситуацию сложно назвать отличной от тех, которые ранее происходили с федерациями в других странах. ФИФА и УЕФА запросят дополнительную информацию, чтобы оценить, в какой степени созданная CSD «Комиссия по надзору, нормализации и представительству» может повлиять на обязанность RFEF управлять своими делами независимо и без неправомерного вмешательства со стороны властей.
Если подтвердится, что данное вмешательство противоречит законам, Испанию могут отстранить от всех международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
Рубиалесу девчонок целовать нельзя....Хави с работы уйти не может....
Страшный правительственный заговор....
Рубиалесу девчонок целовать нельзя....Хави с работы уйти не может....
Страшный правительственный заговор....
Англия, теперь Испания.
Кто следующий кому погрозят пальчиком и оставят без существенного наказания?
Англия, теперь Испания.
Кто следующий кому погрозят пальчиком и оставят без существенного наказания?