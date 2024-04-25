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ФИФА и УЕФА могут отстранить Испанию от международных соревнований

вчера, 19:59

В ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность возможным вмешательством Высшего спортивного совета Испании (CSD) в дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что вмешательство правительства нарушает законы ФИФА, а ситуацию сложно назвать отличной от тех, которые ранее происходили с федерациями в других странах. ФИФА и УЕФА запросят дополнительную информацию, чтобы оценить, в какой степени созданная CSD «Комиссия по надзору, нормализации и представительству» может повлиять на обязанность RFEF управлять своими делами независимо и без неправомерного вмешательства со стороны властей.

Если подтвердится, что данное вмешательство противоречит законам, Испанию могут отстранить от всех международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Перевод с as.com Фото: Franck Fife/DiarioAS
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:59
Испанию как-то не принято отстранять ! )
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Да ну бред! Никто Испанию не отстранит, это ТОП-сборная, ФИФА наказывает только слабых, а Испания приносит им доход и важна для них. Максимум могут оштрафовать.
ОПС
ОПС
сегодня в 00:18
Это просто пук в воздух и ничего больше.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 23:02
Без согласования свыше нельзя лезть в кормушку.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:37
все они могут, стремно слушать эту 23ину
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53
Да вообще бардак....
Рубиалесу девчонок целовать нельзя....Хави с работы уйти не может....
Страшный правительственный заговор....
Futurista
Futurista
вчера в 20:27
Смотрю соперники для спаррингов для сб. России подбираются элитные)...Англия...Испания...
h78bhbdzdzf2
h78bhbdzdzf2
вчера в 20:24
Что малую мзду заплатили?Меська небось сполна проплачивал!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:15
Англию и Испанию? У них руки коротки
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:11
Ну, что то разошлись УЕФА и ФИФА.
Англия, теперь Испания.
Кто следующий кому погрозят пальчиком и оставят без существенного наказания?
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:08
Да кто отстранит ? Главную футбольную страну?
adekvat
adekvat
вчера в 20:08
Кишка тонка, это им не Россия, попугают и угомонятся.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:02
Это плохо,но этого не допустят!
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