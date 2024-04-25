ЦСКА и «Спартак» не отметились голами

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (0:0).
«Армейцы» занимают 7-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Красно-белые» находятся на 6-й строчке с 39 баллами.
ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (0:0).
«Армейцы» занимают 7-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Красно-белые» находятся на 6-й строчке с 39 баллами.
Лучший в Спартаке- однозначно Бабич, который, как профессор читает соперника, страхует партнеров и при этом подключается к атаке!!! Соболев, еще раз доказал, что он способен играть и в центре, и на фланге. Одно не понятно- почему так поздно вышел Зиньковский, который, однозначно освежил атаку. Если про ЦСКА, то явно не хватало игрока середины поля, такого, как Файзуллаев- диспетчера и мотора. Атаки армейцев выглядели хаотичными и стихийными. Вобщем ,ничья по игре, в которой, настоящих острых моментов и не было практически... Не самая яркая игра соперников, в их- богатейшей, славной и ярчайшей истории.
Лучший в Спартаке- однозначно Бабич, который, как профессор читает соперника, страхует партнеров и при этом подключается к атаке!!! Соболев, еще раз доказал, что он способен играть и в центре, и на фланге. Одно не понятно- почему так поздно вышел Зиньковский, который, однозначно освежил атаку. Если про ЦСКА, то явно не хватало игрока середины поля, такого, как Файзуллаев- диспетчера и мотора. Атаки армейцев выглядели хаотичными и стихийными. Вобщем ,ничья по игре, в которой, настоящих острых моментов и не было практически... Не самая яркая игра соперников, в их- богатейшей, славной и ярчайшей истории.