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ЦСКА и «Спартак» не отметились голами

вчера, 22:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ (0:0).

«Армейцы» занимают 7-е место в чемпионате России, имея в активе 38 очков. «Красно-белые» находятся на 6-й строчке с 39 баллами.

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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 10:20
из позитивного видно, что прибавил Хлусевич в игре в пас, Медина не выглядит больше в команде как инородное тело. Максименко сильно прибавил в первую очередь в уверенности в себе ( с реакцией у него всегда всё было отлично) Саше нужно учиться игре на выходах при подачах с флангов обороны, вчера в конце матча Максименко должен был выходить на подачу и не надеяться на игроков обороны. Спартак просто обязан добиться отмены жёлтой карточки Дуарте, то что Казарцев обычный клоун все и так знали, после его " проверим, проверим" с сочи на открытие арене ставить такого рефери на дерби просто преступление! ( а я писал тут, что за Дуарте скоро очередь выстраиватся будет из европейских клубов, которые захотят купить у нас игрока сборной Парагвая...когда над ним все смеялись как когда- то над Кариокой) эта ничья отсеила обе команды в борьбе за бронзу в рпл, скучнейшее дерби за последние годы!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Во-первых, мне Спартак не ближе, поскольку, на сегодня, даже, некогда родное Динамо не является мне родным, о чем, я -заявлял неоднократно. Что касается толкотни в штрафной, о которой ты говоришь, то это разные понятия, когда, куча игроков пихают и толкают друг друга, или, когда, один игрок хватает за майку, и откровенно, другого игрока и мешает пробить по воротам.

Володя не приписывай мне, того чего нет. Вы за несколько лет разбазарили важнейших и ценнейших игроков, а сейчас, у вас некому играть!!! Ваш Федотов- лучший тренер России, но при этом -самодур и диктатор!!! Я был в шоке, когда видел, как, такой игрок как Карраскаль регулярно сидит на лавке, вместо того, что бы выходить на поле и играть!!! В итоге, вы отдали его в Динамо, а другого в Спартак. О чем после этого говорить???
soccer player 1
soccer player 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:04
Спасибо пацаны….
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:04
А почему, когда при подаче угловых футболисты устраивают в штрафной площадке борьбу нанайских мальчиков судьи на это смотрят сквозь пальцы? А лёгкие толчки в спину, которые не дают игроку выпрыгнуть на мяч, кстати, такой эпизод был в штрафной СпаМа, судьи оставляют без внимания? Я понимаю, что тебе СпаМ ближе, чем ЦСКА. Но это не даёт тебе право говорить о том, что к игрокам СпаМа армейцы должны относиться как к балеринам. Если ты хочешь быть объективным, то будь им по отношению ко всему футболу, а не избирательно: тут вижу, тут не вижу, а тут рыбу заворачиваю.
soccer player 1
soccer player 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:01
Был бы один, не пропустил бы. Я сюда приехал из-за детей. Такое шоу, обалдеть. А хоккей, я и Нью Йорке посмотрю. Самый прикол, я беру дешевый билет, а иду прям в центр, где Абрамовичи сидят)))!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:56
Ну хорошо, Володя- на том и порешим.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:55
Виктор, вопрос был пенальти или нет, как и КК не только компетенция судьи в поле, но и ВАР тоже. Так что не надо валить на Казарцева, что именно он виноват в том, что не поставили пенальти и не показали Мойзесу КК. Это коллективное решение профессиональных арбитров. И наши с тобой "мне показалось" для судейского решения по эпизоду не аргумент. А спорные моменты есть в КАЖДОМ матче, на что есть классический ответ - ЭТО ФУТБОЛ.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:52
Ты не совсем прав. В моменте с Соболевым был реально голевой момент. Соболя придержали за майку и не дали ему развернуться и пробить, что, позволило Зделару выбить мяч. Да, футбол контактный вид спорта. Но, если подобный эпизод в центре поля можно рассматривать как игровой эпизод, то, непосредственно в штрафной- ему надо уделить особое внимание.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:47
Виктор, если ты про эпизод, где Зделар подкатился под мяч перед ударом Соболева, то да, защитник слегка придержал Соболева за футболку. Да такие эпизоды в каждом матче случаются. Или ты забыл, что футбол контактный вид спорта?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:44
Привет, Володя!!!
Движение кистью руки Чалова было, однозначно. Мне показалось, что была игра рукой, было движение. Так или иначе, но в другом эпизоде, с Соболевым, было нарушение, когда его прихватили за майку, в непосредственной близости от ворот соперника, но и здесь Казарцев промолчал. В матче было несколько спорных моментов, а вместе с ними и вопросы к судье...

Ты знаешь, Володя- я за объективность, независимо, кто передо мной- Спартак, ЦСКА или Динамо.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
Ох, любезный, вашему ли Зениту говорить о высоких материях. Да, Спартак и ЦСКА сыграли в скучный футбол. Я конечно могу ошибаться, но в игре Спартака, вижу, хотя и небольшой, но прогресс и прежде всего в построении игры. Новый тренер Спартака перестраивает командную игру, а это- не дело одного дня, в команде многое запущено. С потерей Промеса исчезла атакующая мощь команды, а одному Соболеву тяжело справляться с ролью лидера атак. Каждый следующий матч будет давать ответ на вопрос- в правильном ли направлении двигается команда. Для строительства новой команды надо иметь время и терпение...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:25
Виктор, здравствуй! А ещё есть вопрос: попал ли мяч в руку Чалова? На одном из повторов мяч попадает ему в колено. Ни у Казарцева, ни у ВАР не было ЧЁТКОГО понимания куда попал мяч и поэтому пенальти не назначили.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:19
Я говорил про пенальти за, якобы, игру рукой Чалова.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 08:46
Игра была редкостной шляпой.. У вишенка которая увенчивала эту шляпу-дурак Казарцев. По моему это вообще не судья от слова совсем.Ему в лучшем случае любителей судить да и то вопрос. Таких косяков никогда не видел. Да и игра- по одному удару в створ!!! за 90!! минут! К сожалению огненные дерби ушли и непонятно когда вернутся. Как вспомнишь игру с ЦСКА в 2020 году на кубок-3-2. И сегодня-понимаешь что это был вообще другой вид спорта. У меня все всем спасибо!
Шуnя771
Шуnя771 ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 07:53
"Ни жезла, ни гвоздя!"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:50
Внесу и свои пять копеек в столь знаменательное событие, которое прошло под вывеской "Дерби".
Опыт этих встреч говорит о том, что руководить беготнёй должен опытный рефери, типа Карасёва... А так, что мы имеем? Явную растерянность и неквалифицированность Казарцева - "Судья дал играть" не про этот матч. Футбола не было, во что играли лично мну не знает... Обвинять судью в какой то предвзятости тоже не могу, но на мой субъективный взгляд со стороны армейцев было больше нарушений которые судья не зафиксировал - чистая рука Чалова (смешно слушать оправдания, что с одного ракурса была игра рукой, а с другого - бедро и исходя из этого - нет нарушения, примеры надеюсь из других встреч РПЛ не надо приводить где только за касание рукой мяча давали 11 метров....), как минимум Соболева три раза толкнули в спину, за наступ негром на ахилл вообще молчу - прямая красная... Судья потерял управление игрой и не смог отделить "плёвел от зёрен", не надо путать "мужскую игру" с грубыми нарушениями правил. Были нарушения и со стороны спартаковцев, которые судья пропустил... Всё это привело к грубому протеканию "игры" и в конечном итоге к грустнейшему зрелищу, где радость одна - вроде бы серьёзных травм нет с обеих сторон...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 07:45
Слишкович непобедимый))
sir_Alex
sir_Alex ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 07:32
От Орландо до Тампы рукой подать. Можете заскочить, посмотреть на матч НХЛ Тампа – Флорида 😉
ТерSpark
ТерSpark ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 05:42
Хорошего тебе отдыха и счастья в семейной жизни
112910415
112910415
сегодня в 05:33
сыграли в скучный футбол
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 04:37
Блин, пару дней не читал Вас, соккерчане. Соскучился. Семьей занят. Диснейленд в Орландо такой кайф дает детям, я утонул в этом семейном удовольствие. Через пару дней опять в эту будку, дальнобоем служить…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:52, ред.
А в целом странный тур...
Излишне гостеприимный...))
Пари НН дома проиграл...
Зенит дома проиграл...
Оренбург дома проиграл..
Факел дома проиграл...
Урал дома проиграл...
ЦСКА дома....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:44
Как там у Лермонтова??



— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, прогнавши Абаскаля,
вдруг сербу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
В Ростове было 5:1!

— Да, были дерби в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие смотрелись в поле…
Не будь на то господня воля,
Не отыграли б по нулям!

Все долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.

Два тайма были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 00:20
Устал Спартак после 1:5.
True Story
True Story
сегодня в 00:03
Зря уволили мудрого Абаскаля, на какой крутой уровень он вывел Спартак!
Capral
Capral ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:58
Да, всё отлично! Спасибо!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
Добрый вечер.
Добавил, всё верно?
Capral
Capral
вчера в 23:50
Уважаемый модератор, убедительная просьба, в моём комментарии, от сегодня 22:42, добавить слова- "чего не было при Абаскале". В противном случае, теряется смысл сказанного. Будьте добры, отредактировать.

Спасибо.
blitz
blitz
вчера в 23:48, ред.
Спартак был фаворитом до матча, ЦСКА сильно обескровлен, но игра была равна...
Другой результат, кроме 0:0, был бы несправедлив.
У Спартака шансов на победу не было, потому-что не было ошибок типа Лещука и Песьякова.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:39
К сожалению 90% нынешних игроков в дерби, не понимают значимость этого матча
Гость
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