«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Брайтон»

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вчера, 23:56

«Брайтон» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ (0:4).

На 17-й минуте встречи Кевин Де Брюйне вывел гостей вперёд. Фил Фоден на 26-й удвоил преимущество «горожан», а на 34-й сделал дубль. Хулиан Альварес на 62-й довёл счёт до более крупного.

«Брайтон» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка. «Ман Сити» находится на 2-й позиции с 76 баллами.