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«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Брайтон»

вчера, 23:56
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Брайтон» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ (0:4).

На 17-й минуте встречи Кевин Де Брюйне вывел гостей вперёд. Фил Фоден на 26-й удвоил преимущество «горожан», а на 34-й сделал дубль. Хулиан Альварес на 62-й довёл счёт до более крупного.

«Брайтон» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка. «Ман Сити» находится на 2-й позиции с 76 баллами.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:59
Насчет Кевина ван Перси фраза понравилась, но не соглашусь )
У Кевина вышла классическая рабоче-крестьянская пушка. Да, в девятку. Да, рыбкой метров с 12. Красиво до чрезвычайности.
А Робин закинул за шиворот Касильясу пижонскую свечку. На мой взгляд еще эффектнее и технически сложнее. Но ведь получилось!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15
Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Хулиан Альварес...

Что могут противопоставить этим матёрым волчарам скромные "чайки"?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:32, ред.
Брайтон начал скатываться в середину таблицы,не выдержали гонки.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
уверенной поступью !
84ab8h6ww2dz
84ab8h6ww2dz
сегодня в 03:58
Осечки не случилось, Сити идёт уверенно дальше
balalay
balalay
сегодня в 03:34
проценты побед Гвардиолы действительно выдающиеся - 73-75% во всех командах которые он тренировал, только Дидье Дешам с Ювентусом 70% и сборной Франции 65% с ним как-то близок, и Конте с 68%
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:25
А Холанд не играл?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:59, ред.
Хороший коммент. Фантазийный малясь, но это его не портит.

P.S. Молодец, парень. Будь я модер., твой текст в лучшие комментарии бы воткнул.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04
вовсе не супермозг))) но подумал, и напишу что думаю.
Ливерпуль выбит с гонки.
невовремя села их батарейка, не хватает запаса прочности.
игроки не смогли в критический момент проявить чудеса эквилибристики и вытащить себя вместе с конем за волосы из болота, как сделал бы это тот персонаж и т.д. и т.п. а Клопп зря болтает о квадрулле. А надо смотреть на состояние игроков. Все было окончено в играх с Сити и Арсеналам.
КП и Эвертон после случились как конец. Теперь Ливерпуль доиграет сезон.
задача попасть в ЛЧ выполнена. Все скаузеры в мыслях в других местах.
Салах - в Аравии, Трент в Реале, Ван Дейк в Ювентусе, Клопп на пляже.
Учитывая, как свежо и стабильно без травм выступает Арсенал и Сити
весной - сложно не согласиться их мыслям на отпуск.
Арсенал один раз совершил ошибку, уступили Вилле.
Больше не допустят, не имеют право))
МанСити фаворит. У них шансы выше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:26
великая фраза кино идеально описывает тоттенхэма)))
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:23
Полагаю, Артета вынудит Постекоглу залечь на дно в Брюгге после северного дерби)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:20
Арсенал и Манчестер Сити продолжают оказывать давление на Ливерпуль.
Обстановка обострится в Уикэнде. Все матчи тройки выездные.
Особенно нас интересует Вражда и ненависть в Северном Лондоне.
Как же клубы дошли до такой жизни?
даже придумали саркастическую концепцию под названием St. Totteringham's Day.
Ну а мы узнаем, есть ли жизнь после Кейна в Шпорах.
Постекоглу уже успешно прошел проверку на Эмирайтс, 2:2.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 00:17
Это еще не конец. На выезде МС играет уверенее, а дома нет. Так что ждем Вулвз на выезде.
allemz
allemz
сегодня в 00:07
МС с важной победой! Де Дзерби срочно в МЮ и поднять линию обороны во главе с Магуайром до самой чужой штрафной соперника!)
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:02
Пока не попробует в большом клубе(если позовут), так и не узнаем, что такое Де Дзерби))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59, ред.
Этот матч только показал ещё раз, что чайки - это небольшие летающие морские курицы, и всё. А Де Дзерби - только тренер небольших летающих морских куриц. В сущности, я уже давно об этом догадывался.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Давай суперкомпьютер, твой выход!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Уверенная победа, Брайтон быстро посыпался.
Красивый гол забил Кевин ван Перси))
Уокер провёл хороший матч!! Набирает форму после травмы.
И резервисты поиграли немного)
Мс с победой, идем дальше))
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