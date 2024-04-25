«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Брайтон»

«Брайтон» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в перенесённом матче 29-го тура АПЛ (0:4).
На 17-й минуте встречи Кевин Де Брюйне вывел гостей вперёд. Фил Фоден на 26-й удвоил преимущество «горожан», а на 34-й сделал дубль. Хулиан Альварес на 62-й довёл счёт до более крупного.
«Брайтон» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 44 очка. «Ман Сити» находится на 2-й позиции с 76 баллами.
Красивый гол забил Кевин ван Перси))
Уокер провёл хороший матч!! Набирает форму после травмы.
И резервисты поиграли немного)
Мс с победой, идем дальше))
Красивый гол забил Кевин ван Перси))
Уокер провёл хороший матч!! Набирает форму после травмы.
И резервисты поиграли немного)
Мс с победой, идем дальше))
Ливерпуль выбит с гонки.
невовремя села их батарейка, не хватает запаса прочности.
игроки не смогли в критический момент проявить чудеса эквилибристики и вытащить себя вместе с конем за волосы из болота, как сделал бы это тот персонаж и т.д. и т.п. а Клопп зря болтает о квадрулле. А надо смотреть на состояние игроков. Все было окончено в играх с Сити и Арсеналам.
КП и Эвертон после случились как конец. Теперь Ливерпуль доиграет сезон.
задача попасть в ЛЧ выполнена. Все скаузеры в мыслях в других местах.
Салах - в Аравии, Трент в Реале, Ван Дейк в Ювентусе, Клопп на пляже.
Учитывая, как свежо и стабильно без травм выступает Арсенал и Сити
весной - сложно не согласиться их мыслям на отпуск.
Арсенал один раз совершил ошибку, уступили Вилле.
Больше не допустят, не имеют право))
МанСити фаворит. У них шансы выше.
Ливерпуль выбит с гонки.
невовремя села их батарейка, не хватает запаса прочности.
игроки не смогли в критический момент проявить чудеса эквилибристики и вытащить себя вместе с конем за волосы из болота, как сделал бы это тот персонаж и т.д. и т.п. а Клопп зря болтает о квадрулле. А надо смотреть на состояние игроков. Все было окончено в играх с Сити и Арсеналам.
КП и Эвертон после случились как конец. Теперь Ливерпуль доиграет сезон.
задача попасть в ЛЧ выполнена. Все скаузеры в мыслях в других местах.
Салах - в Аравии, Трент в Реале, Ван Дейк в Ювентусе, Клопп на пляже.
Учитывая, как свежо и стабильно без травм выступает Арсенал и Сити
весной - сложно не согласиться их мыслям на отпуск.
Арсенал один раз совершил ошибку, уступили Вилле.
Больше не допустят, не имеют право))
МанСити фаворит. У них шансы выше.