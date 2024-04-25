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«Рома» добилась победы над «Удинезе» в доигранном матче Серии А

вчера, 21:28
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Удинезе» потерпел поражение от «Ромы» в матче 32-го тура Серии А (1:2).

Команды доиграли встречу, которая была остановлена 14 апреля из-за того, что защитнику римского клуба Обите Н'Дика стало плохо. Футболисту потребовалась срочная медицинская помощь, его доставили в больницу, а игру было решено не продолжать. На днях римляне сообщили, что у игрока не выявлено никаких серьёзных патологий, он может вернуться к спортивной деятельности.

До остановки поединка Роберто Перейра на 23-й минуте открыл счёт, а на 64-й гости отыгрались после гола Ромелу Лукаку. Сегодня «волки» смогли добиться победы — на 90+5-й минуте мяч забил Бриан Кристанте.

«Удинезе» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 28 очков. «Рома» находится на 5-й позиции с 58 баллами.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:38
Доиграли, и хорошо...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:33
отлично!!!
жаль что проиграли Болонье.
но команды Мотты Тьяго нереально хороша. и заслуженно победила римлян ДДР.
ну а Рома на 6 месте, и выездная игра с Наполи в воскресенье
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