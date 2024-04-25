«Арсенал» пригласил на просмотр вратаря из МЛС

Вратарь «Колорадо Рэпидс» Адам Джеймс Бодри отправится на просмотр в «Арсенал».
«Канониры» видят в 18-летнем американце замену Аарону Рамсдейлу, который хочет покинуть клуб летом.
Вратарь «Колорадо Рэпидс» Адам Джеймс Бодри отправится на просмотр в «Арсенал».
«Канониры» видят в 18-летнем американце замену Аарону Рамсдейлу, который хочет покинуть клуб летом.
в матче с Вест Хэмом...тогда ВХ одержал победы над Арс.
и все таки Рамсдейл должен быть благодарен Арсеналу за то, что его вывели на тот уровень который позволит ему уйти в любую топ команду если пожелает.
в матче с Вест Хэмом...тогда ВХ одержал победы над Арс.
и все таки Рамсдейл должен быть благодарен Арсеналу за то, что его вывели на тот уровень который позволит ему уйти в любую топ команду если пожелает.