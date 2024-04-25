Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Арсенал» пригласил на просмотр вратаря из МЛС

вчера, 17:04

Вратарь «Колорадо Рэпидс» Адам Джеймс Бодри отправится на просмотр в «Арсенал».

«Канониры» видят в 18-летнем американце замену Аарону Рамсдейлу, который хочет покинуть клуб летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНкунку мог перейти в «Ливерпуль» вместо Дарвина Нуньеса
Сегодня, 10:05
СлухиОтступные в контракте Бруно Гимараеса будут действовать в течение месяца
Сегодня, 09:14
СлухиНесколько клубов сохраняют интерес к полузащитнику «Монако»
Вчера, 21:18
Агент Миранчука — о будущем футболиста: «Всё будет решать Лёша»
Вчера, 19:40
Слухи«РБ Лейпциг» хочет сохранить Хави Симонса ещё на сезон
Вчера, 15:03
СлухиЗащитник «Байера» может перейти в «Баварию»
Вчера, 14:34
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:00
о, редкий случай !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:14
Артета фактически выбросил Рэмсдейла из команды после вратарской ошибки
в матче с Вест Хэмом...тогда ВХ одержал победы над Арс.
и все таки Рамсдейл должен быть благодарен Арсеналу за то, что его вывели на тот уровень который позволит ему уйти в любую топ команду если пожелает.
shur
shur
вчера в 19:43
...Джеймс Бонд, простите Бодри, ну здравствуй дружок!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:01
Слишком молод и неопытен для основы!
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:34
Это пока вообще ниче не значит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:12
Присматриваются.значит скоро будет играть в Арсенале.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 