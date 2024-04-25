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Комитет по этике РФС рассмотрит слова игрока «Рубина» о «деньгах на карту»

вчера, 20:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что комитет по этике проведёт оценку слов полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

По окончании поединка, в котором казанская команда одержала на выезде победу со счётом 2:0, игрок произнёс в эфире «Матч ТВ» фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».

Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:49
такая вот шутка неудачная
Naherger
Naherger
вчера в 22:56
А ген секретарь рфс это тот самый Митрофанов..?
lotsman
lotsman
вчера в 22:35
Глупая шутка, больше ничего.
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:09
Ой да ладно, Зенит дал возможность подобраться поближе , чтобы типа интрига чувствовалась и все такие - вау , а на деле Зенит как обычно выиграет (надеюсь, нет), да и никто никогда не докажет , что , просто слили игру по указке...как Бавария в финале КУЕФА))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:13
Пошутил про "Зенит" обидно и забыл, что генсек РФС был 10 лет президентом "Зенита".
Гость
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