Комитет по этике РФС рассмотрит слова игрока «Рубина» о «деньгах на карту»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что комитет по этике проведёт оценку слов полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».
По окончании поединка, в котором казанская команда одержала на выезде победу со счётом 2:0, игрок произнёс в эфире «Матч ТВ» фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».
Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике. Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста.