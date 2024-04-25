Комитет по этике РФС рассмотрит слова игрока «Рубина» о «деньгах на карту»

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вчера, 20:55

В службе коммуникаций Российского футбольного союза заявили, что комитет по этике проведёт оценку слов полузащитника «Рубина» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

По окончании поединка, в котором казанская команда одержала на выезде победу со счётом 2:0, игрок произнёс в эфире «Матч ТВ» фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».