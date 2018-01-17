«Ювентус» ведет переговоры по трансферу Бареллы

Исходя из утверждений источника, руководство «Ювентуса» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Кальяри» Николо Бареллы.



Сообщается, что на прошлой неделе представители туринского клуба провели первую часть переговоров по 20-летнему футболисту, на встрече также присутствовал агент игрока. На этой неделе состоится вторая часть, где спортивные директора клубов должны будут обсудить детали. Барелла считается одним из самых талантливых молодых игроков Италии.



Напомним, что действующее соглашение Николо Бареллы рассчитано до 2022 года.