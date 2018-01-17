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Бензема проводит свой худший сезон в «Реале»

сегодня, 13:57

Испанские СМИ сообщают, что нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и завтра примет участие в матче Кубка Испании против «Леганеса» после практически месячного отсутствия на поле.

Однако болельщики «сливочных» обеспокоены формой 30-летнего француза, который на данный момент проводит свой худший сезон с момента перехода в «Реал» из «Лиона» в 2009 году.

Сезон Голы/Игры Игр на гол
17/18 5/20 4
16/17 12/25 2.08
15/16 15/23 1.53
14/15 15/30 2
13/14 15/29 1.93
12/13 13/29 2.23
11/12 17/29 1.7
10/11 10/27 2.7
09/10 6/22 3.66
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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:53
Да он там вообще задержался
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:01
Вт так новость
рус фан
рус фан
сегодня в 16:08
Бенз немало отдает голевых передач это то же надо отметить, но конечно голов могло быть и больше, реализация у француза оставляет желать лучшего.
рус фан
рус фан ответил cevin cigan
сегодня в 16:06
cevin cigan:
Только Каземиро и где то Модрич проводят этот сезон,на своём уровне....остальных в "топку" вместе с Зиданом!
Ну может еще Марс, остальные согласен не так эффективны как в прошлом сезоне.
амурец
амурец
сегодня в 15:40
давно пора на свалку с такой игрой
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 14:33
ИГРАЕТ в Реале а в лучший сезон забил 17 голов , слабовато выглядит статистика ...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:31
Только Каземиро и где то Модрич проводят этот сезон,на своём уровне....остальных в "топку" вместе с Зиданом!
juchok
juchok
сегодня в 14:08
судя по стате,совсем средненький нап, я всегда думал, что он больше забивает!
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 13:59
Максимум 17 за сезон в ла лиге забивал..Очень мало,катастрофически мало..Походу и правда компромат на Переса имеет,раз задержался столько))
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:58
И последний..
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