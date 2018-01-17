Бензема проводит свой худший сезон в «Реале»

Испанские СМИ сообщают, что нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и завтра примет участие в матче Кубка Испании против «Леганеса» после практически месячного отсутствия на поле.

Однако болельщики «сливочных» обеспокоены формой 30-летнего француза, который на данный момент проводит свой худший сезон с момента перехода в «Реал» из «Лиона» в 2009 году.