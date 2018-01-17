Бензема проводит свой худший сезон в «Реале»

Испанские СМИ сообщают, что нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и завтра примет участие в матче Кубка Испании против «Леганеса» после практически месячного отсутствия на поле.
Однако болельщики «сливочных» обеспокоены формой 30-летнего француза, который на данный момент проводит свой худший сезон с момента перехода в «Реал» из «Лиона» в 2009 году.
|Сезон
|Голы/Игры
|Игр на гол
|17/18
|5/20
|4
|16/17
|12/25
|2.08
|15/16
|15/23
|1.53
|14/15
|15/30
|2
|13/14
|15/29
|1.93
|12/13
|13/29
|2.23
|11/12
|17/29
|1.7
|10/11
|10/27
|2.7
|09/10
|6/22
|3.66