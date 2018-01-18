ПСЖ в дежурном стиле уничтожил «Дижон»

В поединке 21-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил «Дижон». Отметим, что гол Эдинсона Кавани позволил ему сравняться со Златаном Ибрагимовичем.
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Дижон» – 8:0 (4:0)
Голы: Ди Мария 4, Ди Мария 15, Кавани 21, Неймар 42, Неймар 57, Неймар 73, Мбаппе 77, Неймар 83 (пен).
ПСЖ: Ареоля, Бершиче, Кимпембе, Силва, Менье, Дракслер, Ло Чельсо (Рабьо 79), Верратти (Нкунку 61), Неймар, Ди Мария (Мбаппе 68), Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Дижон»: Рейне, Шафик, Ямбере, Варро (Хаддади 46), Росьер, Марье, Шека (Бальмон 72), Абид (Массуэма 62), Саид, Квон, Жанно.
Главный тренер: Оливье Далл'Оглио.
Предупреждения: Массуэма 63.
Судья: Оливье Тюаль.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка