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ПСЖ в дежурном стиле уничтожил «Дижон»

сегодня, 00:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)8 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

В поединке 21-го тура чемпионата Франции ПСЖ разгромил «Дижон». Отметим, что гол Эдинсона Кавани позволил ему сравняться со Златаном Ибрагимовичем.

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Дижон» – 8:0 (4:0)
Голы: Ди Мария 4, Ди Мария 15, Кавани 21, Неймар 42, Неймар 57, Неймар 73, Мбаппе 77, Неймар 83 (пен).

ПСЖ: Ареоля, Бершиче, Кимпембе, Силва, Менье, Дракслер, Ло Чельсо (Рабьо 79), Верратти (Нкунку 61), Неймар, Ди Мария (Мбаппе 68), Кавани. 
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Дижон»: Рейне, Шафик, Ямбере, Варро (Хаддади 46), Росьер, Марье, Шека (Бальмон 72), Абид (Массуэма 62), Саид, Квон, Жанно. 
Главный тренер: Оливье Далл'Оглио.

Предупреждения: Массуэма 63.

Судья: Оливье Тюаль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 06:55
мощно !!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 06:39
С таким составом как у ПСЖ не победить это не возможно
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 06:39
Продать Неймара за 216 млн и купить Дембелю за 150 и Ковтинью за 160. Ахахахахахахаххахахахаххах
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил амурец
сегодня в 06:27
амурец:
а давай подождём игру
Давай подождем!
амурец
амурец ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 06:13
Forever Atletico de Madrid:
И - это притом, что ПСЖ играл не в полную силу, страшно представить что ФРАНЦУЗЫ сделает с Реалом!
а давай подождём игру
Ver
Ver
сегодня в 05:34
Сразу вспомнилось... ЛЧ...Ливерпуль...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:57
Жестоко.
ПСЖ не хватает только стабильности.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:21
И - это притом, что ПСЖ играл не в полную силу, страшно представить что ФРАНЦУЗЫ сделает с Реалом!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 02:17
Да это не Дижон. ребят. Спартак свой рекорд обновлял
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 01:52
ПСЖ с победой!
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 01:15
Им там вообще интересно?
da da da
da da da
сегодня в 00:54
Неймар гений
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:54
Неймар монстр. Срочно нужно забирать в Реал.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:53
Барсуки простофили - потеряли своего лучшего игрока - Неймара. Зато оставили себе стареющий хлам с космической зп в виде гнома. Лол.
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