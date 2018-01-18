«Челси» одолел «Норвич» в серии пенальти

В переигровке 3 раунда Кубка Англии «Челси» в серии пенальти одолел «Норвич Сити». Напомним, что первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Норвич» – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 5:3 - по пенальти)
Гол: Батшуайи 55 — Льюис 90+4.
«Челси»: Кабальеро, Луис, Педро, Кенеди (Канте 87), Дринкуотер (Азар 100), Дзаппакоста, Виллиан, Батшуайи (Мората 81), Бакайоко, Аспиликуэта, Ампаду (Кристенсен 81).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Норвич»: Ганн, Циммерманн, Клозе, Рид (Хулахан 82), Пинту (Тетти 116), Оливейра, Мерфи, Мэддисон, Льюис, Вранчич, Хэнли (Кантвелл 86 (Штиперманн 120)).
Главный тренер: Даниэль Фарке.
Предупреждения: Педро 62, Виллиан 92, Мэддисон 97, Мората 120.
Удаления: Педро 117 (вторая жёлтая), Мората 120+1 (вторая жёлтая).
Судья: Грэм Скотт.
еще и два удаления, вот конечно потрепали команды друг друга)
еще и два удаления, вот конечно потрепали команды друг друга)
Но победа была трудная! Играли вдевятером и атаковали. Сильно удивил Виллиан, всю игру был активен. Показал выносливость и физику. И конечно же Кабальеро красиво взял удар. У Морату синдром Торреса. Хотя Торрес во много раз больше приносил пользы. Его нужно быстрее продать и купит нормального напа. Да и с Миши нужно расставаться.
С победой Челси!
Но победа была трудная! Играли вдевятером и атаковали. Сильно удивил Виллиан, всю игру был активен. Показал выносливость и физику. И конечно же Кабальеро красиво взял удар. У Морату синдром Торреса. Хотя Торрес во много раз больше приносил пользы. Его нужно быстрее продать и купит нормального напа. Да и с Миши нужно расставаться.
С победой Челси!
"Ничья - хороший результат" Д. Адвокат.
"Ничья - хороший результат" Д. Адвокат.
Не пойму,из какой помойки взяли этого судью?
Он явно пытался слить Челси (
Не пойму,из какой помойки взяли этого судью?
Он явно пытался слить Челси (
Ждём улучшений, а пока можно порадоваться проходу дальше
Ждём улучшений, а пока можно порадоваться проходу дальше
Дома кое как отскочили от Норвича... Просто великолепно
Дома кое как отскочили от Норвича... Просто великолепно
С такими падениями у Челси появляются шансы против Барсы.
С такими падениями у Челси появляются шансы против Барсы.