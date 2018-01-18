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«Челси» одолел «Норвич» в серии пенальти

сегодня, 01:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗакончился после серии пенальти

В переигровке 3 раунда Кубка Англии «Челси» в серии пенальти одолел «Норвич Сити». Напомним, что первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» – «Норвич» – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 5:3 - по пенальти)
Гол: Батшуайи 55 — Льюис 90+4.

«Челси»: Кабальеро, Луис, Педро, Кенеди (Канте 87), Дринкуотер (Азар 100), Дзаппакоста, Виллиан, Батшуайи (Мората 81), Бакайоко, Аспиликуэта, Ампаду (Кристенсен 81).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Норвич»: Ганн, Циммерманн, Клозе, Рид (Хулахан 82), Пинту (Тетти 116), Оливейра, Мерфи, Мэддисон, Льюис, Вранчич, Хэнли (Кантвелл 86 (Штиперманн 120)).
Главный тренер: Даниэль Фарке.

Предупреждения: Педро 62, Виллиан 92, Мэддисон 97, Мората 120.
Удаления: Педро 117 (вторая жёлтая), Мората 120+1 (вторая жёлтая).

Судья: Грэм Скотт.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
сегодня в 08:57
ну это было эпическое противостояние) нашли достойного равного по силам соперника
cska plus
cska plus
сегодня в 07:20
Судья конечно начудил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:24
Недооценили соперника и очень повезло
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 04:37
Повезло пенсам.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:26
Повезло Челси действительно) две ничейки с конорями сгоняли)
еще и два удаления, вот конечно потрепали команды друг друга)
vastudio
vastudio
сегодня в 04:19
Фигасе....даже гол забили.Хорошо хоть по регламенту нет ещё одной переигровки))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:54
Повезло "Челси", в очередной раз.
Kerri
Kerri
сегодня в 02:47
С трудом!
azkan
azkan
сегодня в 01:59
Короче веселый матч был) По моему эта игра войдет в историю по количеству желтых и удалений за симуляцию! Судья и эта система дурацкая сегодня были отпадными))
Но победа была трудная! Играли вдевятером и атаковали. Сильно удивил Виллиан, всю игру был активен. Показал выносливость и физику. И конечно же Кабальеро красиво взял удар. У Морату синдром Торреса. Хотя Торрес во много раз больше приносил пользы. Его нужно быстрее продать и купит нормального напа. Да и с Миши нужно расставаться.
С победой Челси!
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 01:55
Вместо того,чтоб выйти на пол часа,и уйти с хеттриком или покером героем матча,и хоть немного закрыть всем рот. Это бревно опять не забило!!!!!!! Отдайте Батшуайи борусси,а взамен по дешевке Обамеянга
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:54
5 ничьих подряд? Нашлась замена Конте.

"Ничья - хороший результат" Д. Адвокат.
FERIS
FERIS
сегодня в 01:53
Челси с труднрй подой!
Не пойму,из какой помойки взяли этого судью?
Он явно пытался слить Челси (
George-CFC
George-CFC
сегодня в 01:50
Клоунское судейство, но ещё более ужасна была игра в исполнении синих...
Ждём улучшений, а пока можно порадоваться проходу дальше
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:49
Вот это победа! Всем победам победа!
Дома кое как отскочили от Норвича... Просто великолепно
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:49
Два человека сегодня поймали кураж - Ангус Ганн и Скотт Грэм.
С такими падениями у Челси появляются шансы против Барсы.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 01:49
5 ничьих подряд? по конспектам армавира карпина, что ли?)
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