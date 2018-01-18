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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Непомнящий: «В „Локомотиве“ сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит уровень»

сегодня, 14:03

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением касательно игровой формы «Локомотива» в этом сезоне. «Железнодорожники» занимают первую строчку в таблице после первой части чемпионата. 

«Прогнозы? С прогнозами у меня очень-очень плохо. По идее не предполагается, что кто-то догонит, но футбол хорош своей непредсказуемостью. Я понимаю, что Юрий Павлович Семин уходил на этот перерыв с сожалением. Но я уверен, что он сейчас подзарядится и его эмоций хватит, чтобы так же вдохновлять своих ребят. Хотя есть, на мой взгляд, и проблема. Как Семину удастся решить вопрос, когда вернутся в строй Чорлука, Ари и форму наберет Виталий Денисов? Просто сейчас у „Локо“ так отлажен механизм, что вставь туда новую деталь, и он может забарахлить. И если тренер сможет сделать так, чтобы лидеры не бузили, когда не попадают в состав, тогда все будет нормально. Хотя это будет сделать непросто.

Случайно выигрывать нельзя, случайно можно только проиграть. Мне кажется, на руку Семину сыграла обстановка вокруг – может быть, серьезного ничего не было, но тот факт, что нужно было доказывать, сыграл важную роль. Многие футбольные люди не верили в него и его „Локомотив“. Второе – он хорошо разобрался и правильно использовал свой ограниченный ресурс. И многие игроки, которых уже списали, поверили в себя, а вдохновение и кураж окрылили команду. И получается, что в „Локо“ сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит этот уровень». 

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Все комментарии
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 17:42
Все именно так, всех кто бузил или портил атмосферу Сёмин из клуба выгнал (Самедов, Шишкин и тд.)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:34
Валерий Кузьмич Непомнящий авторитет в футболе и уважаемый человек! Он знает о чём говорит!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:04
Очень редкое я явление в нашем футболе!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 14:39
"И если тренер сможет сделать так, чтобы лидеры не бузили, когда не попадают в состав, тогда все будет нормально. Хотя это будет сделать непросто"
- - - - - - - - - - - - - - - -
Сёмин - сможет. У него это просто. Самедов не даст соврать ))
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