Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»

«Спартак» на сборе в Дубае уступил китайскому клубу «Шанхай СИПГ». Единственный гол в игре забил бразилец Халк. В поединке тяжелую травму получил защитник «красно-белых» Георгий Джикия, у которого подозрение на разрыв крестообразных связок колена.
«Спартак» - «Шанхай СИПГ» - 0:1 (0:1)
Гол: Халк 11 (пен).
«Спартак» (1-й тайм): Селихов, Петкович, Кутепов (Таски 31), Джикия (Боккетти 15), Комбаров, Глушаков, Пашалич, Промес, Мельгарехо, Самедов, Луис Адриано.
«Спартак» (2-й тайм): Селихов (Максименко 60), Рассказов, Боккетти, Таски, Ещенко, Бакаев, Еременко, Зобнин, Фернандо, Педро Роша, Зе Луиш.
Удаление: Кутепов 30.