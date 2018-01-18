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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»

сегодня, 19:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГМатч завершен

«Спартак» на сборе в Дубае уступил китайскому клубу «Шанхай СИПГ». Единственный гол в игре забил бразилец Халк. В поединке тяжелую травму получил защитник «красно-белых» Георгий Джикия, у которого подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

«Спартак» - «Шанхай СИПГ» - 0:1 (0:1)
Гол: Халк 11 (пен).

«Спартак» (1-й тайм): Селихов, Петкович, Кутепов (Таски 31), Джикия (Боккетти 15), Комбаров, Глушаков, Пашалич, Промес, Мельгарехо, Самедов, Луис Адриано.

«Спартак» (2-й тайм): Селихов (Максименко 60), Рассказов, Боккетти, Таски, Ещенко, Бакаев, Еременко, Зобнин, Фернандо, Педро Роша, Зе Луиш.

Удаление: Кутепов 30.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:31
piercman:
я в этом не участвую, поэтому випки мне не видать) как и футболки соккера 😄
В этом и проблема. Большая сложность входа. Любая игра, популярная игра, работает по принципу: изи ту старт, хард ту мастер. Т.е. минимальный порог начала, но очень сложно стать чемпионом(т.е. выиграть чего то) Кс, танки, дота, итд.
Тут же, скока лет сижу - половину сайте просто не понимаю) Я б этим занялся, а не дизайн менять на уродский))
spartach n1
spartach n1 ответил Беланов
сегодня в 21:30
Беланов:
Спартач н7 опять злободневно пошутил )))
43 пробоины это настоящий друшлаг ?))
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:28
AntiherQ1488:
Значит очки - чтоб ставки ставить) На всякие матчи) Там вроде, даже че то выиграть можно даже)
я в этом не участвую, поэтому випки мне не видать) как и футболки соккера 😄
Беланов
Беланов ответил spartach n1
сегодня в 21:28
spartach n1:
43 пробоины больше всего тут радуются ? больше то врядли чему придётся ))
Спартач н7 опять злободневно пошутил )))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:27
piercman:
стопудово ПРА, раз спрашивают, "списать 2400 ПРА?". а что за очки - я не в курсе)
Значит очки - чтоб ставки ставить) На всякие матчи) Там вроде, даже че то выиграть можно даже)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:25
AntiherQ1488:
Это я знаю, а считаются очки или пра?
стопудово ПРА, раз спрашивают, "списать 2400 ПРА?". а что за очки - я не в курсе)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 21:24
piercman:
раз в месяц можно) у меня около 50 тыщ на том акке.
Это я знаю, а считаются очки или пра?
blitz
blitz ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:23
AntiherQ1488:
Вам - это кому? Я понял, что мы тебе дороги, но сам то, чьих будешь?
Нам - это болельщикам Российского футбола
А вы все время подводите наш футбол
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:22
AntiherQ1488:
Мне тоже влетело)) 2400 пра?) Эт много или мало?)
раз в месяц можно) у меня около 50 тыщ на том акке.
игорь алексеев
игорь алексеев ответил artsinalex
сегодня в 21:22
25-ти летние со своим 0:6 негодуют про позоры)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 21:22
43 пробоины больше всего тут радуются ?
больше то врядли чему придётся ))
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 21:21
Селихов,Ещенко,Бакаев,остальные пока не очень
oFANATo
oFANATo ответил FROLL 001
сегодня в 21:21
FROLL 001:
Я его не видел. Он играл? Гыгыгыгыгы!
Видно затерялся среди зулусов.
Беланов
Беланов ответил artsinalex
сегодня в 21:21
artsinalex:
43-дырочные четыреначетыришки все никак не отойдут от собственных рекордов и вспоминают Спартак.
Опять Халк забил больше всех нападающих Спартака. Зато Адриано опять всех поцеловал
spartach n1
spartach n1 ответил Tommy Lee
сегодня в 21:20
Tommy Lee:
Что же вы так упорото матч контрольным называли и разве получают красные карточки на тренировках
Ну хоть тебе радость,а то в жизни то нечему ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил blitz
сегодня в 21:20
blitz:
Зачем надо было показывать очередное унижение тарасовских по матч тв? Нам хватило и Лиги Чемпионов!
Вам - это кому? Я понял, что мы тебе дороги, но сам то, чьих будешь?
Tommy Lee
Tommy Lee ответил spartach n1
сегодня в 21:19
spartach n1:
Сорок душ посменно воють Раскалились до бела Вот как сильно беспокоють Тренировки Спартака ))
    blitz
    blitz
    сегодня в 21:14
    Зачем надо было показывать очередное унижение тарасовских по матч тв?
    Нам хватило и Лиги Чемпионов!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Ruslan Volkov
    сегодня в 21:14
    Ruslan Volkov:
    А что интересно смотри сколько комментов у нашей команды и сколько у Локо, спартак рулит ребята,надеемся на хорошее вдальнейшем
      artsinalex
      artsinalex
      сегодня в 21:13
      43-дырочные четыреначетыришки все никак не отойдут от собственных рекордов и вспоминают Спартак.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответил RussianHorse
      сегодня в 21:12
      Ты не можешь уснуть пока гадость не напишешь? Во истину Спартак великий раз вас пот прошибает от одного названия про спартак
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил oFANATo
      сегодня в 21:12
      oFANATo:
      А Промеска опять не забил? почему то не удивлен.
      Я его не видел. Он играл? Гыгыгыгыгы!
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 21:11
      А Промеска опять не забил?

      почему то не удивлен.
      post-navigator
      post-navigator ответил leds
      сегодня в 21:10
      leds:
      Халк по старой привычке Спартаку забил)
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 21:08
        Они и жувут за счет комментов про Спартак.
        leds
        leds
        сегодня в 21:07
        Халк по старой привычке Спартаку забил)
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov ответил спартак 1987
        сегодня в 21:07
        А что интересно смотри сколько комментов у нашей команды и сколько у Локо, спартак рулит ребята,надеемся на хорошее вдальнейшем
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 21:07
        Если бы не Спартак "работники" сайта сосали бы пальцы, как медведь в берлоге зимой..))
        post-navigator
        post-navigator
        сегодня в 21:07
        Генацвале Джикия гамарджоба!!
        Да добавят тебе здоровья и плюсов в карму камрады Лория, Ананидзе и Мелкадзе
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил piercman
        сегодня в 21:02
        piercman:
        спартач н1 втихую дизлайкает 😄 срочные дела не позволяют ему оставлять комментарии)
        Мне тоже влетело)) 2400 пра?) Эт много или мало?)
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