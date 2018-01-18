В «Милане» не знают, когда Конти вернется в строй

Врачи «Милана» пока не могут назвать точных сроков восстановления защитника команды Андреа Конти, который в сентябре травмировал крестообразные связки колена.

«Прошло 4 месяца с момента операции. Конти работает индивидуально, но пока даты возвращения на поле нет. Через 2 недели мы протестируем Андреа, посмотрим на его результаты, а затем назначим программу на следующие 14 дней.

Могу сказать, мы довольны восстановлением игрока, но по-прежнему должны действовать осторожно», — сказал врач «Милана» Стефано Маццони.