«Реал» вырвал победу у «Леганеса»

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал» в гостях обыграл «Леганес». Напомним, в 1/8 финала турнира «сливочные» прошли «Нумансию».
Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»
«Леганес» – «Реал» – 0:1 (0:0)
Гол: Асенсио 89
«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Брашанац 61), Гумбау, Эль-Жар, Эрасо, Наранхо (Амрабат 70), Бове (О. Рамос 82).
Главный тренер: Асьер Гаритано.
«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Карвахаль, Вальехо (Начо 15), Варан, Льоренте (Иско 73), Ковачич, Себальос (Модрич 67), Асенсио, Лукас Васкес, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Эль-Жар 39, Гумбау 62, Наранхо 67.
Судья: Хосе Санчес Мартинес.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие дублем побеждают Леганес...
Хоть что то .....
А то по таблице и последнему Класико у многих могло сложиться странное впечатление что Барселона сильней Реала....)))
Другие дублем побеждают Леганес...
Хоть что то .....
А то по таблице и последнему Класико у многих могло сложиться странное впечатление что Барселона сильней Реала....)))