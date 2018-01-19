«Реал» вырвал победу у «Леганеса»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д Фонбет 3.6 3.7 2.1
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б Фонбет 2.65 3.12 2.75
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КанКан -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 4.9 3.6 1.73
  • Главные новости
  • Все новости
04:25
Моуриньо хочет видеть Роналду в МЮ. В сумме клубу придётся выделить для сделки € 400 млн31
00:21
«Спартак» подтвердил, что у Джикии разрыв крестообразной связки51
23:01
Манчини сообщил, что не отказался бы возглавить ПСЖ49
21:32
В «Ростове» появился еще один исландец51
21:24
Новосельцев может продолжить карьеру в «Уфе»22
09:30
Бердыев: «Лимит на легионеров однозначно вредит»2
09:20
Бывший защитник «Реала» продолжит карьеру в Индонезии0
09:03
«Спартак» заплатит 10 млн евро за Вериссимо7
08:53
Уэбб возглавил судейский комитет в Северной Америке3
08:37
«Бавария» постарается уговорить Хайнкеса остаться еще на сезон1
08:27
Венгер: «Уважаю МЮ, потому что этот клуб сам зарабатывает свои деньги»1
08:00
«Рома» договорилась о трансфере «нового Модрича» за € 12 млн2
07:34
Наставник «Леганеса»: «Играли с „Реалом“ на победу»2
07:10
Парлор: «Жиру. Вот кто нужен „Челси“»5
06:48
Де Хеа: «Не думаю, что сейчас то время, когда нужно говорить о контрактах»2
06:24
Венгер: «Продажа Санчеса не так болезненна, как это было с ван Перси»3
05:56
Твиттеры сборной России, РФПЛ и УЕФА пожелали здоровья Джикии2
05:42
Рахимич: «Было бы здорово возглавить клуб РФПЛ»6
05:26
Варан: «„Реал“ качественной игре предпочитает победы»4
04:55
Витсель может воссоединиться со Спаллетти в «Интере»6
04:43
«Челси» ведёт переговоры с «Ромой» о трансфере Джеко и Эмерсона1
03:58
19-летний защитник «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем с сердцем2
03:36
Булыкин: «От исхода игры „Локо“ со „Спартаком“ будет зависеть многое»8
03:21
Асенсио: «Это нормально, что стиль игры „Леганеса“ доставил „Реалу“ проблемы»1
02:57
Зидан: «Нельзя сказать, что „Реал“ показал отличную игру, но мы добились важной победы»2

«Реал» вырвал победу у «Леганеса»

сегодня, 01:22
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал» в гостях обыграл «Леганес». Напомним, в 1/8 финала турнира «сливочные» прошли «Нумансию».

Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»

«Леганес» – «Реал» – 0:1 (0:0)
Гол: Асенсио 89

«Леганес»: Нерео, Тито, Рико, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Брашанац 61), Гумбау, Эль-Жар, Эрасо, Наранхо (Амрабат 70), Бове (О. Рамос 82).
Главный тренер: Асьер Гаритано.

«Реал»: Касилья, Тео Эрнандес, Карвахаль, Вальехо (Начо 15), Варан, Льоренте (Иско 73), Ковачич, Себальос (Модрич 67), Асенсио, Лукас Васкес, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Эль-Жар 39, Гумбау 62, Наранхо 67.

Судья: Хосе Санчес Мартинес.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дрогба оплатил постройку школы в Кот-д'Ивуаре
Сегодня, 00:44 7
Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»
Вчера, 17:45 17
«Челси» одолел «Норвич» в серии пенальти
Вчера, 01:48 20
«Барселона» уступила «Эспаньолу». Месси не реализовал пенальти
Вчера, 00:50 131
ПСЖ в дежурном стиле уничтожил «Дижон»
Вчера, 00:49 15
Автогол голкипера позволил «Севилье» перевернуть ход матча с «Атлетико»
17 января 35
Обсудить
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:49
А барсуки,что так раздухорились? Вас в Лиги Чемпионов вынесут уже в 1/8 и будите героями Премьеры!!!
vale46
vale46 ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:32
Ну если ты не знаешь основу Барсы то не мели чушь , а то что Барса сильнее Реала знают все,даже шишанутый с князем!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 09:03
Маргариновые детки в экстазе ведь их команда обыграла сам Леганес да притом на выезде!
Dilshod Saliev
Dilshod Saliev
сегодня в 08:49
Поздравляю Реал с выдающейся ,фееричной победой!!!! Это настоящий подвиг!! Эмоции фанов зашкаливают!! .. Халва Мадрид !!
Ali barca
Ali barca
сегодня в 08:42
Следуюший круг будет жарко тогда посмотрим кто есть кто.Кто бл...д верит что Эспаньол проидет по ходу никто.
Ali barca
Ali barca
сегодня в 08:39
Молодцы долго у вас не было победы.Может вот этот состав выпускать надо постоянно ВВС уберите осталных на основу вот покажет вам игру
alexfor
alexfor ответил Гном Гномович
сегодня в 08:38
    Гном Гномович
    Гном Гномович
    сегодня в 08:23
    Барсуков бомбит😂
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 08:18
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 08:15
        Джон Смит 1
        Джон Смит 1
        сегодня в 08:03
        Реал с трудной победой, на характере. Молодцы.
        Новый сайт настолько неудобен, что ни читать ни комментировать не хочется.
        Ismadiyar
        Ismadiyar ответил Jeck Denielse
        сегодня в 07:34
        Jeck Denielse:
        Пока одни основой проигрывают Эспаньолу.... Другие дублем побеждают Леганес... Хоть что то ..... А то по таблице и последнему Класико у многих могло сложиться странное впечатление что Барселона сильней Реала....)))
        Барселона сильней Реала прямо и сейчас, тем более против Эспаньола они не играли полной основой, но дома вынесут это факт, за Реал же можно порадоваться хоть наконец победу вырвали у середняка
        Василий 50
        Василий 50
        сегодня в 07:11
        Тяжело "Реалу" даются победы в последнее время.
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        сегодня в 07:04
        пора уже выиграть
        Летучие Мыши
        Летучие Мыши
        сегодня в 06:25
        Асенсио сам наверное не поверил, как он так попал в ворота.
        Merdzik
        Merdzik ответил Jeck Denielse
        сегодня в 06:21
        Jeck Denielse:
        Пока одни основой проигрывают Эспаньолу.... Другие дублем побеждают Леганес... Хоть что то ..... А то по таблице и последнему Класико у многих могло сложиться странное впечатление что Барселона сильней Реала....)))
        Обыграли Леганеса 0-1, еще забив на 89 минуте и уже такой пафос.
        No problem
        No problem
        сегодня в 05:49
        ниочем.
        Mr_Tim
        Mr_Tim
        сегодня в 04:40
        хоть и минимальная но и такая победа болелам в радость Реала)
        Ver
        Ver
        сегодня в 04:28
        Ну ничего, Леганес в Мадриде оторвется...
        eaguar
        eaguar
        сегодня в 04:24
        с победой
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 04:19
        Всё очень сложно.
        tony adams
        tony adams
        сегодня в 04:17
        Каждый раз захожу в ветку и читаю комменты троих
        Шишани чтоли вот его ,князь великий и жек дениэлс
        Они п....ц какие то глоры мадридские остальные вроде нормальные
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответил Jeck Denielse
        сегодня в 04:09
        Jeck Denielse:
        Пока одни основой проигрывают Эспаньолу.... Другие дублем побеждают Леганес... Хоть что то ..... А то по таблице и последнему Класико у многих могло сложиться странное впечатление что Барселона сильней Реала....)))
        Что то резко общипанцы дельфинария начали считать кубок самым престижным турниром... еще в прошлом году говорили, что это второсортный турнир. Радуйтесь, что хоть где то вас пока что не нагибают, ключевое "пока что" , так как нормального соперника еще не было.
        амурец
        амурец
        сегодня в 02:44
        с победой Реал, Асенсио молодец
        da da da
        da da da
        сегодня в 02:18
        игра была равна
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
        сегодня в 02:13
        сам же знаешь что на камп ноу барса разнесет эспаньол. Хотя бы не проиграли ,да? у вас в сезоне хватает поражений причем у себя дома 3 поражения с разничей пропушеные/забитые 5/0
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        сегодня в 01:58
        Реал с победой!
        Kerri
        Kerri
        сегодня в 01:55
        Реал с победой!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 01:41
        Хотя бы не проиграли, в отличие от некоторых, которым был дан шанс с пенальти забить, но увы...
        Асенсио конечно отлично забил!
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответил ESPANOL
        сегодня в 01:39
        ESPANOL:
        Поздравляю Курятник с великолепной победой! А судья просто красавец, не иначе, как родственник Переса. Свистел исключительно в одну сторону, попутно и желтые давал, чтобы Леганес не очень трепыхался. Игра Реала просто песня!
        А чё про Бенгоэчоа молчишь, который вчера меське два раза желтую не показал? Посмотри момент, где меська прервал атаку Эспаньола, остановив соперника рукой! Как он Роналду удалил, и как он вам пенальти подарил в Суперкубке Испании
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100