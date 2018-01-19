Моуриньо хочет видеть Роналду в МЮ. В сумме клубу придётся выделить для сделки € 400 млн

В испанской и английской прессе продолжают расти слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Журналист Хосе Луис Санчес сообщает, что наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, уже работавший с 32-летним форвардом в «Реале», дал зелёный свет на возвращение Роналду в манчестерский клуб.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии летом хочет покинуть «Реал» и предпочитает вариант с продолжением карьеры в МЮ.
Источник отмечает, что для осуществления данной сделки «Манчестер Юнайтед» потребуется выделить внушительную сумму. Около € 200 млн «манкунианцам» придётся заплатить «Реалу» и ещё столько же выделить на зарплату португальскому форварду. Однако, специалисты по маркетингу в МЮ считают, что английский клуб может легко перебить всех расходы, учитывая громкость возможного трансфера и его маркетинговый потенциал.
А по поводу пеерехода в МЮ,думаю это утка.
А по поводу пеерехода в МЮ,думаю это утка.
200млн выручка и плюс еще 200млн дополнительно и вот Неймар вернется в Ла Лигу. Будет интересно смотреть на него в Реале.
200млн выручка и плюс еще 200млн дополнительно и вот Неймар вернется в Ла Лигу. Будет интересно смотреть на него в Реале.
Его карьера в МЮ прошла давно, ушел так ушел.
Пусть лучше он в Китае доиграет там зп у него будет хорошая! хоть и чемп не престижный)
Его карьера в МЮ прошла давно, ушел так ушел.
Пусть лучше он в Китае доиграет там зп у него будет хорошая! хоть и чемп не престижный)