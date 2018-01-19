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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Моуриньо хочет видеть Роналду в МЮ. В сумме клубу придётся выделить для сделки € 400 млн

сегодня, 04:25

В испанской и английской прессе продолжают расти слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Журналист Хосе Луис Санчес сообщает, что наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, уже работавший с 32-летним форвардом в «Реале», дал зелёный свет на возвращение Роналду в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии летом хочет покинуть «Реал» и предпочитает вариант с продолжением карьеры в МЮ.

Источник отмечает, что для осуществления данной сделки «Манчестер Юнайтед» потребуется выделить внушительную сумму. Около € 200 млн «манкунианцам» придётся заплатить «Реалу» и ещё столько же выделить на зарплату португальскому форварду. Однако, специалисты по маркетингу в МЮ считают, что английский клуб может легко перебить всех расходы, учитывая громкость возможного трансфера и его маркетинговый потенциал.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответил Тага Дага
сегодня в 09:43
Посмотрим как твой месся будет играть в 33.
А по поводу пеерехода в МЮ,думаю это утка.
Ali barca
Ali barca
сегодня в 09:24
Да нафиг он нужен в МЮ лучше Кейна купите или Азара 170 и 130 норм
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 09:05
Это всё о "громкости" и "маркетинговом потенциале". Но не о футболе
neomessi
neomessi
сегодня в 08:34
Если Реал продаст его , то дела у них будут в шоколаде.
200млн выручка и плюс еще 200млн дополнительно и вот Неймар вернется в Ла Лигу. Будет интересно смотреть на него в Реале.
super zlo
super zlo ответил Foxes
сегодня в 07:58
Foxes:
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо!
Dark MU
Dark MU
сегодня в 07:46
Слухи есть слухи, не стоит им верить пока оф.инфы не будет
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:42
Очень пожалеет тот клуб куда он перейдёт. ..он же никакой.Он прошлом году ничего не делал...там Иско Асенсио и Модрич играл...ему только пенальти подавай и то не забивает, про штрафных вообще молчу...
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 07:24
Прекрасная возможность впихнуть за хорошие бабки!
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 07:14
Владимир Ушаков:
Когда в твой клуб приходят Топ-игроки, расстраиваться что ли надо?)
Рональдиньо тоже топ, но в какой он в форме, вот в чем вопрос.
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 07:10
Владимир Ушаков:
Когда в твой клуб приходят Топ-игроки, расстраиваться что ли надо?)
Рону 33.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:58
Бешеные бабки на ветер - в стиле Маура!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Foxes
сегодня в 06:57
Foxes:
Я смотрю у тебя все было бы круто.
Когда в твой клуб приходят Топ-игроки, расстраиваться что ли надо?)
BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 06:51
Утка.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
То уже не перспективный игрок, а затухающий.
Foxes
Foxes
сегодня в 06:44
А Кантона МЮ, не хочет подписать?
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 06:40
не нужен он МЮ, его приход только все усложинт
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 06:35
Владимир Ушаков:
Было бы круто,только с учетом прихода Санчеса мест в атаке особо не останется,тогда Марсьяль и Рэшфорд или Лукаку сядут на лавку,чего не хотелось бы
Я смотрю у тебя все было бы круто.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:24
Было бы круто,только с учетом прихода Санчеса мест в атаке особо не останется,тогда Марсьяль и Рэшфорд или Лукаку сядут на лавку,чего не хотелось бы
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 06:22
Переплатить в два с половиной раза, за игрока на которого цена уже не вырастит... МЮ окончательно поразил меня.. А эти маркетинговые штучки? Лучше подпишите Рональдиньо или Болта, хоть и не Роналду зато выгодно в плане маркетинга и траты не такие
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:16
Зачем???
112910415
112910415
сегодня в 05:29
быть по сему
амурец
амурец
сегодня в 05:24
хотят пусть берут это их дело
Foxes
Foxes
сегодня в 05:10
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Sergey Макс
Sergey Макс
сегодня в 05:04
Всех пенсионеров скоро соберёт ив Манчестере. Странный и непонятный подход... Ведь умные же люди решают такие вопросы?!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:04
Чегооо... 400 мультов за 33 летнего игрока!!
Его карьера в МЮ прошла давно, ушел так ушел.
Пусть лучше он в Китае доиграет там зп у него будет хорошая! хоть и чемп не престижный)
alexxxi
alexxxi
сегодня в 04:52
РФПЛ столько не стоит.
Foxes
Foxes
сегодня в 04:42
Остановите эту машину.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:37
Моуриньо заинтересован только в своей славе.
Foxes
Foxes
сегодня в 04:33
Это какое-то безумие.
mrkdg
mrkdg
сегодня в 04:29
одни игроки нападения.
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