Моуриньо хочет видеть Роналду в МЮ. В сумме клубу придётся выделить для сделки € 400 млн

В испанской и английской прессе продолжают расти слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Журналист Хосе Луис Санчес сообщает, что наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, уже работавший с 32-летним форвардом в «Реале», дал зелёный свет на возвращение Роналду в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии летом хочет покинуть «Реал» и предпочитает вариант с продолжением карьеры в МЮ.

Источник отмечает, что для осуществления данной сделки «Манчестер Юнайтед» потребуется выделить внушительную сумму. Около € 200 млн «манкунианцам» придётся заплатить «Реалу» и ещё столько же выделить на зарплату португальскому форварду. Однако, специалисты по маркетингу в МЮ считают, что английский клуб может легко перебить всех расходы, учитывая громкость возможного трансфера и его маркетинговый потенциал.