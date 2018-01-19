Рахимич: «Муса и Вагнер Лав не помешали бы ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер ДЮСШ «армейцев» Элвер Рахимич считает, что форвард «Лестера» Ахмед Муса сейчас очень помог бы «красно-синим». По мнению боснийца, «армейцам» не помешал бы и еще один бывший игрок команды - Вагнер Лав.

«Муса в ЦСКА - отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался „армейцем“. Уверен, что с ним „красно-синие“ станут намного сильнее.

Вагнер Лав тоже не помешал бы ЦСКА. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда „армейцев“».