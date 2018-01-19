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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Рахимич: «Муса и Вагнер Лав не помешали бы ЦСКА»

сегодня, 11:50

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер ДЮСШ «армейцев» Элвер Рахимич считает, что форвард «Лестера» Ахмед Муса сейчас очень помог бы «красно-синим». По мнению боснийца, «армейцам» не помешал бы и еще один бывший игрок команды - Вагнер Лав.

«Муса в ЦСКА - отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался „армейцем“. Уверен, что с ним „красно-синие“ станут намного сильнее.

Вагнер Лав тоже не помешал бы ЦСКА. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда „армейцев“».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Поц
сегодня в 18:17
Поц:
Забавно наблюдать, как ипподромные радуются приходу лавочника из занюханного английского клуба на 10 матчей. Надеются, что будет им счастье. Что денежек нет? Привыкайте к нищите. Так живут 80% клубов РФПЛ. Мой вам совет - продайте Гинера. Следственный комитет готов дорого заплатить за переход этого мафиози на нары.
Забавно наблюдать, как болельщик Ростова с 10-го места РФПЛ пытается давать советы постоянному участнику Лиги Чемпионов и шестикратному чемпиону России! 😂😂😂
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:38
Муса еще ни перешел даже в аренду в ЦСКА,о чем вы вообще?и даже если придет,то ничего собственно и не произойдет сверхъестественного.ЦСКА в этом сезоне вряд ли попадет в зону ЛЧ-это объективное мнение.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:34
Муса привык к чаю с молоком,а тут вода на киселе.
Поц
Поц
сегодня в 14:57
Забавно наблюдать, как ипподромные радуются приходу лавочника из занюханного английского клуба на 10 матчей. Надеются, что будет им счастье.
Что денежек нет? Привыкайте к нищите. Так живут 80% клубов РФПЛ.
Мой вам совет - продайте Гинера. Следственный комитет готов дорого заплатить за переход этого мафиози на нары.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:16
Скоро самого Рахимича выпустят на поле...)
VIPded
VIPded
сегодня в 14:14
Согласен.
Лицо Джонса
Лицо Джонса ответил cska plus
сегодня в 13:58
cska plus:
Тарасовские негры паникуют.
Ага, этот лавочник рожи будет корчить и пугать людей)))
cska plus
cska plus
сегодня в 13:55
Тарасовские негры паникуют.
Kerri
Kerri
сегодня в 13:47
Это точно!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:39
Алла Борисовна Пугачева ("Посидим, поокаем" 1974-й год, авторы Резник и Муромцев, "...Хорошо бы, хорошо-о-о-о-о целоваться вволю, Вот только че меня ты не нашел, а заблудился, что ли. Или ты к другой поше-о-о-о-ол по траве некошеной, Хорошо-то, хорошо, да ничего хорошего..."). Я не против реверса, только это перекроет дорогу молодым игрокам возможно. Вагнеру неплохо играется в Турции. Муса может вернуться. Да еще и монетарная составляющая. Сейчас все клубы кроме Зенита и Спартака тщательно считают деньги.
Беланов
Беланов ответил nikoladolgov
сегодня в 13:33
nikoladolgov:
Тогда и Слуцкера надо подписать, на лавке сидеть и орать Муууусааа ... Больше некому. А как тренер Слуцкер уже всем показал что он полный ноль.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил hfcrfn
    сегодня в 13:18
    hfcrfn:
    Проснись, Элвер, ты же не медведь. Ваше время прошло. Того что вы выдавали, вам уже не повторить. Ищите новых, молодых и сильных.
    Элвер не медведь, он был - ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК.( жёсткий,но не жестокий, травм не наносил).
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:18
    Дед за ЦСКА:
    Конечно, с Ваней и Ахмедом ЦСКА был бы круче. Ждём сообщений о трансферах армейцев. Удачи им.
    Тогда и Слуцкера надо подписать, на лавке сидеть и орать Муууусааа ...
    Больше некому.
    А как тренер Слуцкер уже всем показал что он полный ноль.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:17
    Давай уж сразу Карвалью подписывайте, а то в этом пенсионном фонде совсем играть некому.
    hfcrfn
    hfcrfn
    сегодня в 13:14
    Проснись, Элвер, ты же не медведь.
    Ваше время прошло.
    Того что вы выдавали, вам уже не повторить.
    Ищите новых, молодых и сильных.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 13:13
    Отличные игроки!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:11
    Конечно, с Ваней и Ахмедом ЦСКА был бы круче.
    Ждём сообщений о трансферах армейцев. Удачи им.
    Австриец анжи
    Австриец анжи
    сегодня в 13:06
    Анжи и Гаджиев сделали из него штучный товар мы купили его с ранджеловичем за 200т дойч марок а продали только ранджеловича за 1млн долларов а рахимич ушёл за бесплатно т.к контакт закончился .
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 13:05
    У мясца от одного упоминания о Мусе пригорело, а что будет если еще и Вагнер вернется? Они же последние шарфики в толчках потопят!
    Великолепный
    Великолепный ответил Jeck Denielse
    сегодня в 13:00
    Jeck Denielse:
    Красич,Олич,Дуду и Шемберас - уже в Москве ?????
    Волнушься, что Красич,Олич,Дуду и Шемберас приедут в ЦСКА?
    Понимаю тебя, а то вдруг третий год подряд помешают вам попасть в Лигу Чемпионов!))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:47
    Красич,Олич,Дуду и Шемберас - уже в Москве ?????
    oFANATo
    oFANATo ответил Великолепный
    сегодня в 12:41
    Великолепный:
    «Спартак» рассматривает возможность приобретения защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева из-за травмы Георгия Джикии. Что денег нет больше на Зулусов?
    Придется болельщику киевского динамо поднимать цены на бензин.
    oFANATo
    oFANATo ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:39
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    КАРПИН: ДЕЗЕУВ И РОБСОН НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ СПАРТАКУ ! ГЫ-ГЫ
    И Карпин бы не помешал семинулевым

    При Валере 0:7 не было
    Великолепный
    Великолепный ответил makkie
    сегодня в 12:33
    makkie:
    Ожидание: Муса, Вагнер. Реальность: Бистрович, "денег нет" :)
    «Спартак» рассматривает возможность приобретения защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева из-за травмы Георгия Джикии.
    Что денег нет больше на Зулусов?
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:27
    Ожидание: Муса, Вагнер.
    Реальность: Бистрович, "денег нет" :)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:27
    КАРПИН: ДЕЗЕУВ И РОБСОН НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ СПАРТАКУ !

    ГЫ-ГЫ
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 12:26
    Было бы не плохо, если вернулись бы. Интересно на Вагнера посмотреть!
    blitz
    blitz ответил ДАША Д
    сегодня в 12:26
    ДАША Д:
    Вагнер Лава ЦСКА по нынешним временам потянет купить разве что лет через 5
    Купить? У них Гинер и без купить возвращает своих проданных игрок через аренду.
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил time out
    сегодня в 12:25
    time out:
    Ахмед хорошо в АПЛ натренировался сидеть на скамейке. Это у него лучшее, что там получилось.
    попу себе хорошо подкачал
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:23
    Вагнер Лава ЦСКА по нынешним временам потянет купить разве что лет через 5
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