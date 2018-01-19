Пеле угодил в больницу из-за истощения

Легендарный бразильский футболист Пеле был доставлен в одну из больниц Бразилии после того, как он упал в обморок в своем доме. Из-за этого неприятного случая Пеле пришлось отменить запланированную поездку в Лондон, где ему должны были вручить награду за заслуги перед футболом.

Сообщается, что у 77-летнего бразильца диагностировано сильное истощение. В то же время его жизни ничего не угрожает.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии ФИФА. Он также единственный трехкратный чемпион мира в истории. За свою карьеру легендарный футболист забил 1281 гол в 1353 матчах.