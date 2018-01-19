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Пеле угодил в больницу из-за истощения

сегодня, 15:48

Легендарный бразильский футболист Пеле был доставлен в одну из больниц Бразилии после того, как он упал в обморок в своем доме. Из-за этого неприятного случая Пеле пришлось отменить запланированную поездку в Лондон, где ему должны были вручить награду за заслуги перед футболом.

Сообщается, что у 77-летнего бразильца диагностировано сильное истощение. В то же время его жизни ничего не угрожает.

Пеле - лучший футболист ХХ века по версии ФИФА. Он также единственный трехкратный чемпион мира в истории. За свою карьеру легендарный футболист забил 1281 гол в 1353 матчах.

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:27
Это он наверно со своей молодой японской женой перестарался)
Die Roten
Die Roten
сегодня в 19:10
здоровья королю футбола!

и кормите его по лучше!)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 17:45
Здоровья королю.
No problem
No problem
сегодня в 17:18
Аж прослезился после вброса ДыТыХа).
DXTK
DXTK
сегодня в 17:05
знаете почему Пеле лучший футболист мира и бразильского футбола в истории, не только потому что выиграл 3 чемпионата мира, а потому что он оставался верен Сантосу, сделав его тогда великим клубом Бразилии. Хотя Золотого мяча и нету, да тогда давали только европейцам. но тем не менее.

А то Неймар, который входит в тройку на ЗМ, жадный до денег и чужих голов, где Робиньо которого называли "новый Пеле"? - таких как они каждый год появляются в Бразилии, такие как Пеле раз в 100 летие бывают.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 16:28
Здоровья королю футбола!
cska plus
cska plus
сегодня в 16:17
Легенда!!! Здоровья ему!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:03
Пеле забил 1304 гола.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:00
КОРОЛЬ ФУТБОЛА ОТ ИСТОЩЕНИЯ В БОЛЬНИЦУ ЗАГРЕМЕЛ, А ВАСЯ УТКИН КРЕСЛО МАССОЙ ТЕЛА ЛОМАЕТ !

Kerri
Kerri
сегодня в 15:59
Здоровья ему!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:58
Здоровья. Получается он живёт в Бразилии? Странно, наши все звёзды эстрады и другие бегут в прогнивающий запад из процветающей россии. А он у себя живёт на родине.

аш обидно(
Faustello
Faustello
сегодня в 15:54
Давай дед держись там!
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 15:50
Здоровья королю..
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