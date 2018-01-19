Кавани хочет летом покинуть ПСЖ, на игрока претендует «Ювентус»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани твердо решил покинуть французский клуб ближайшим летом, сообщают СМИ.

Уругваец, чьи отношения с одноклубником Неймаром складываются не лучшим образом, хочет уехать из Парижа, чтобы найти новый вызов в своей карьере.

По данным источника, главным претендентом на 30-летнего футболиста является «Ювентус».

Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, и за это время он наколотил 156 голов, став лучшим снайпером в истории клуба наряду со Златаном Ибрагимовичем.