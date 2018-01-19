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Кавани хочет летом покинуть ПСЖ, на игрока претендует «Ювентус»

сегодня, 15:59

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани твердо решил покинуть французский клуб ближайшим летом, сообщают СМИ. 

Уругваец, чьи отношения с одноклубником Неймаром складываются не лучшим образом, хочет уехать из Парижа, чтобы найти новый вызов в своей карьере.

По данным источника, главным претендентом на 30-летнего футболиста является «Ювентус».

Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, и за это время он наколотил 156 голов, став лучшим снайпером в истории клуба наряду со Златаном Ибрагимовичем.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил Nazi
сегодня в 18:34
Nazi:
Лучшая новость года :) Горекавани запорол все ключевые моменты в 1/4 финалах с участием ПСЖ. Каждый раз он мог вывести команду в 1/2 использовав 100% голевой шанс и каждый раз он мазал. Пусть валит куда угодно. Давно пора.
Но 156 голов с 2013 года, это как?
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 18:23
На понижение в Ювентус.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:08
Игрок топовый,но он сам говорил, что в Юве его никогда не будет.И что он Игуаина на лавку присадит?утка
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:03
Уже не нужен.
Ещё бы в 40 лет к нам собрался. Догнивай в мешке.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:00
Европа никак не может пройти в себя,были двое Месси и Роналду ,а тут появился НЕЙМАР и показал что ни Месси ни Роналду не являются организаторами футбольной игры,вот это и бесит всех бездарей,это как у славян на производстве сидят старики и ставят препоны молодым талантливым специалистам,всё одинаково!!!
Nazi
Nazi
сегодня в 17:40
Лучшая новость года :)

Горекавани запорол все ключевые моменты в 1/4 финалах с участием ПСЖ. Каждый раз он мог вывести команду в 1/2 использовав 100% голевой шанс и каждый раз он мазал. Пусть валит куда угодно. Давно пора.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:42
И ведь ПСЖ продаст его же почти наверняка.
BagioR
BagioR
сегодня в 16:38
Поезд ушел
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:34
Правильно делает,с команды где из Неймара делают бога,надо валить этот клуб обречен повторить путь Анжи где был свой Неймар...
ballak144
ballak144 ответил Don trambon
сегодня в 16:15
Don trambon:
Так в Юве же пончик бегает.
так поэтому и не нужен
dimagas1
dimagas1 ответил Don trambon
сегодня в 16:14
Don trambon:
Так в Юве же пончик бегает.
Манджукича продадут.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:11
ПУЩАЙ ШУРУЕТ
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:09
Так в Юве же пончик бегает.
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