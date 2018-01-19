Назван игрок года в Германии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признан футболистом года в Германии.
В голосовании на сайте Немецкого футбольного союза 22-летний футболист набрал более 45% голосов. На втором месте финишировал полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер (37.8%). Третьим стал голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген (4.7%).
Отметим, что Киммих в 22 года имеет за своими плечами уже более 100 матчей в составе мюнхенского гранда.
https://www.youtube.com/watch?v=b2feuU6dDJo
Поправимо.
Тони еще нагнет всех немцев.
Поправимо.
Тони еще нагнет всех немцев.