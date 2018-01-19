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Назван игрок года в Германии

сегодня, 16:52

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признан футболистом года в Германии.

В голосовании на сайте Немецкого футбольного союза 22-летний футболист набрал более 45% голосов. На втором месте финишировал полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер (37.8%). Третьим стал голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген (4.7%).

Отметим, что Киммих в 22 года имеет за своими плечами уже более 100 матчей в составе мюнхенского гранда.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:46
Неожиданно.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 21:24
Видать заслужил.
Southampton FC
Southampton FC ответил Шуnя771
сегодня в 21:04
Шуnя771:
Интересно, скокА он щас стоит?)
85-90
блый-74
блый-74
сегодня в 20:57
у сливочной месяц ностал.проблемный везде любитель кристины.
блый-74
блый-74 ответил Великий Князь
сегодня в 20:55
Великий Князь:
Всё верно. Поддержали игрока из своего чемпионата.
вот пример гвидон и жменя один и тотже.и пишет сам себе и отвечает.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:48
Интересно, скокА он щас стоит?)
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 19:27
Кроос!!! Как его нет даже в тройке???
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Tommy Lee
сегодня в 19:14
Tommy Lee:
Соккер быстро прогнулся под матч тв и переименовал Джошуа в Йозуа
0:55
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:28
Соккер быстро прогнулся под матч тв и переименовал Джошуа в Йозуа
Die Roten
Die Roten
сегодня в 18:27
молодец иосуа поздравляем!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:25
Всё верно. Поддержали игрока из своего чемпионата.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 17:36
Думаю Лерой в целом получше Дракслера смотрелся.
Лицо Джонса
Лицо Джонса
сегодня в 17:34
Киммих фантастического прогресса добился за 2 последних сезона. На данный момент, наверное, лучший правый защитник в мире.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:22
Тер Штеген здорово заматерел.
No problem
No problem
сегодня в 17:10
Кроос сдулся маленько.
Поправимо.
Тони еще нагнет всех немцев.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:02
Как неожиданно!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:01
молодец киммих)) гвардиола раскрыл его)
Foxes
Foxes
сегодня в 16:54
Кому еще то, конечно игроку Баварии.
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