Назван игрок года в Германии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих признан футболистом года в Германии.

В голосовании на сайте Немецкого футбольного союза 22-летний футболист набрал более 45% голосов. На втором месте финишировал полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер (37.8%). Третьим стал голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген (4.7%).

Отметим, что Киммих в 22 года имеет за своими плечами уже более 100 матчей в составе мюнхенского гранда.