Джеко и Эмерсон готовы перейти в «Челси»

Нападающий Эдин Джеко и защитник Эмерсон дали понять, что готовы перебраться из «Ромы» в «Челси», утверждает источник.

Отмечается, что клубы ещё не договорились о сумме трансфера. Ранее сообщалось, что английский клуб предлагал римлянам € 50 млн за обоих футболистов, а «Рома» настаивала на € 65 млн. Теперь же «джаллоросси» готовы согласиться на сумму в € 50 млн плюс дополнительные € 10 млн в качестве различных бонусов.

Ожидалось, что в сделку будет включён нападающий лондонцев Миши Батшуайи, но «Рома» не заинтересована в его услугах.