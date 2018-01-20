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Джеко и Эмерсон готовы перейти в «Челси»

сегодня, 03:24

Нападающий Эдин Джеко и защитник Эмерсон дали понять, что готовы перебраться из «Ромы» в «Челси», утверждает источник.

Отмечается, что клубы ещё не договорились о сумме трансфера. Ранее сообщалось, что английский клуб предлагал римлянам € 50 млн за обоих футболистов, а «Рома» настаивала на € 65 млн. Теперь же «джаллоросси» готовы согласиться на сумму в € 50 млн плюс дополнительные € 10 млн в качестве различных бонусов.

Ожидалось, что в сделку будет включён нападающий лондонцев Миши Батшуайи, но «Рома» не заинтересована в его услугах.

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Все комментарии
The Frei
The Frei
сегодня в 06:10
Крутенечка, Джеко на фоне Кэррола и Крауча - СУПИРзВИЗДА.
И Эмерсон для длины скамейки.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 04:00
В Челси угары какие-то странные происходят. То Кэррол. То Крауч. Теперь Джеко.
Может Дзюбу ? Он моложе хотя бы
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:56
"Рома" в Лиге чемпионов играть не собирается.
Зато Тотти "наслаждается, сидя на шее клуба и ничего не делая.
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