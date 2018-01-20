Шюррле: «Очень досадно, что „Боруссия“ сегодня не победила»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выразил недовольство ничейным результатом в матче 19-го тура Бундеслиги с «Гертой» (1:1):

«На мой взгляд, есть 60% вероятности того, что в концовке должен был быть назначен пенальти в ворота соперника.

Мне очень досадно, что „Боруссия“ не смогла победить, хотя мы очень хорошо это планировали. В первом тайме мы были слегка сонными. Затем мы проснулись, забили гол, находили свободные пространства, играли быстрее и заходили глубже в штрафную соперника. Мы могли забить второй гол, у нас были такие возможности. Мы можем что-то выстроить из последней получаса игры».