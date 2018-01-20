ПСЖ в будущем планирует переманить к себе Гвардиолу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является главной трансферной целью «Пари Сен-Жермен» на ближайшие годы.

Контракт 47-летнего специалист с «горожанами», по которому он получает 15 млн фунтов в год, действует ещё 16 месяцев, и руководство «Сити» обещало пересмотреть и продлить данное соглашение. Но в ПСЖ верят, что в конечном итоге смогут переманить Гвардиолу к себе.

Акции ПСЖ принадлежат катарскому бизнесмену Нассеру Аль-Хелаифи и его компании Qatar Sports Investments, а владельцем английского клуба является член правящей королевской семьи Абу-Даби, шейх Мансур. Объединённые Арабские Эмираты и Катар в прошлом году разорвали дипломатические отношения друг с другом. Поэтому уход Гвардиолы из «Ман Сити» в ПСЖ может вызвать огромный политический резонанс.

Напомним, ранее о желании в будущем возглавить «Пари Сен-Жермен» заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.