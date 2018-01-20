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ПСЖ в будущем планирует переманить к себе Гвардиолу

сегодня, 07:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является главной трансферной целью «Пари Сен-Жермен» на ближайшие годы.

Контракт 47-летнего специалист с «горожанами», по которому он получает 15 млн фунтов в год, действует ещё 16 месяцев, и руководство «Сити» обещало пересмотреть и продлить данное соглашение. Но в ПСЖ верят, что в конечном итоге смогут переманить Гвардиолу к себе.

Акции ПСЖ принадлежат катарскому бизнесмену Нассеру Аль-Хелаифи и его компании Qatar Sports Investments, а владельцем английского клуба является член правящей королевской семьи Абу-Даби, шейх Мансур. Объединённые Арабские Эмираты и Катар в прошлом году разорвали дипломатические отношения друг с другом. Поэтому уход Гвардиолы из «Ман Сити» в ПСЖ может вызвать огромный политический резонанс.

Напомним, ранее о желании в будущем возглавить «Пари Сен-Жермен» заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

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Все комментарии
Антон за MU
Антон за MU
сегодня в 09:20
Помню я как-то писал,что не удивлюсь,если следующим клубом Гвардиолы станет ПСЖ )) Где бабло,там и физрук лысый)) Ума много рулить не надо)
Дайте Клоппу Баварию или ПСЖ,МС... всем кранты)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:22
Гвардиола пришел в МС не за одним трофеем, а за большой серией.
У него стало получаться в Англии, если выиграет ЛЧ, то продлит контракт.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 07:55
Переманите к себе кубок лиги чемпионов навечно. Денег я думаю хватит.
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