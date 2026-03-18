Сенегал обжалует решение CAF о техническом поражении в финале Кубка Африки

Федерация футбола Сенегала (FSF) заявила о намерении обжаловать решение Африканской конфедерации футбола (КАФ) о присуждении сборной страны технического поражения в финале Кубка африканских наций 2026 года против Марокко. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее КАФ аннулировала результат финального матча, объявив победителем сборную Марокко, после того как игроки Сенегала покинули поле более чем на 10 минут.
Федерация футбола Сенегала приняла к сведению уведомление о решении, вынесенном апелляционным комитетом CAF. Федерация футбола Сенегала осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Федерация подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям честности и спортивной справедливости и будет информировать общественность о дальнейших действиях по этому вопросу.
В добавленное к основному времени матча время после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер команды Пап Тьяв в знак протеста увел игроков с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь Эдуар Менди сумел поймать мяч после удара с 11-метровой отметки, который исполнял Браим Диас. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил полузащитник Пап Гейе.
Другое дело что эти организации давно сами себя дискредитировали повсеместно и доверия их решениям может и не быть. А повод к недоверию как ни странно дают не имеющие отношения к делу УЕФА и ФИФА отстраняя сборные и команды от турниров по нефутбольным причинам.
В данной ситуации всё равно вряд ли удастся прийти к единому мнению, понятно что Сенегал будет топить против этого решения, но на это никто не обратит внимания.
Ну вообще такие матчи как финал крупного международного турнира я считаю надо переигрывать, а не вешать технари, переигровка была бы здоровым компромиссом и спортивным вызовом доказать свое право на титул на футбольном поле.
1. Команде, покинувшей поле, засчитывается техническое поражение (обычно со счетом 0:3).
2. Клуб обязан выплатить денежные штрафы.
3. Игроки, тренеры и официальные лица, организовавшие или спровоцировавшие уход, могут быть дисквалифицированы (на отдельные матчи или на длительные сроки).
4. В зависимости от регламента конкретных соревнований, команда может быть отстранена от дальнейшего участия.
Так что Сенегал может хоть апелляции, хоть кассации подавать, но ничего не изменит. А свои возмущения и претензии должен предъявлять тренеру, который по собственной инициативе увёл команду с поля, тем самым грубо нарушив регламент, и лишив сборную титула чемпиона Кубка Африки.
