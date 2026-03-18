Кубок африканских наций 2025

Сенегал обжалует решение CAF о техническом поражении в финале Кубка Африки

сегодня, 07:23
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Федерация футбола Сенегала (FSF) заявила о намерении обжаловать решение Африканской конфедерации футбола (КАФ) о присуждении сборной страны технического поражения в финале Кубка африканских наций 2026 года против Марокко. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее КАФ аннулировала результат финального матча, объявив победителем сборную Марокко, после того как игроки Сенегала покинули поле более чем на 10 минут.

Федерация футбола Сенегала приняла к сведению уведомление о решении, вынесенном апелляционным комитетом CAF. Федерация футбола Сенегала осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Федерация подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям честности и спортивной справедливости и будет информировать общественность о дальнейших действиях по этому вопросу.

В добавленное к основному времени матча время после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер команды Пап Тьяв в знак протеста увел игроков с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь Эдуар Менди сумел поймать мяч после удара с 11-метровой отметки, который исполнял Браим Диас. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил полузащитник Пап Гейе.

lazzioll
сегодня в 10:29
а помните недавнюю новость, что главный тренер Марокко свинтил с поста, хотя все вроде было хорошо и многого добился. видать знал и не хотел замазаться в нечистом.
Agamaga005
сегодня в 10:10
Там не только судья, там были руководители.
Выходит сами испугались своих правил? Бред!
Ничего не стоило предупреждать команду, что их решение уйти с поля полностью их вина в случае объявления им тех поражения.
Матч они доиграли? Доиграли! Победитель известен! а эти кабинетные в*йны - это им же позор!
yy6qyj5euyzr
сегодня в 10:06
Шансы у Сенегала хорошие, надо только толковых юристов нанять.
Agamaga005
сегодня в 09:59
Правила нужно соблюдать вовремя, а не позже, когда им вздумается. Они создают опасный прецедент, от этого страдают люди.
Bad Listener
сегодня в 09:46, ред.
Это уже к вопросу о профпригодности судей и знания ими регламента и правил, возможно судья вообще был не в курсе что делать так как не учил матчасть. По сути в Сенегале правы, африканский футбол дискредитирован, но сейчас я так понимаю из прочитанных комментариев данные действия направлены на то чтобы вернуть африканскому футболу доброе имя, а в федерации футбола Сенегала просто пытаются проманипулировать структурой переворачивая понятия с ног на голову.
Drosmo
сегодня в 09:43
Я добавлю, что за то, что судья не остановил матч сразу, нужно наказать ещё и судью за нерешительность и непрофессионализм, которые привели в последствии к такой неприятной и скандальной ситуации.
Bad Listener
сегодня в 09:39
Это прошествие времени вообще не аргумент, правила не должны страдать из-за того что их вовремя не выполнили, это ложное убеждение "кто старое помянет", истина в том что закон и справедливость лучше соблюсти позже чем никогда, у меня скорее другой вопрос а что это за регламент такой? Я с пользователем Drosmo согласен, но хотелось бы конкретики что за регламент и почему мы обязаны его воспринимать как последнюю истину. Если это конкретные правила установленные и общепринятые то соблюсти их необходимо.
Drosmo
сегодня в 09:37
Да, с тем, что сразу не дисквалифицировали команду, согласен, это большая ошибка судьи. Но это не отменяет грубейшего нарушения правил сборной Сенегала, и необходимости в заслуженном наказании. Думаю судья просто побоялся делать этого на стадионе, опасаясь реакции болельщиков и возможных бунтов и беспорядков на стадионе. Тем более, учитывая горячий темперамент африканских болельщиков.
CCCP1922
сегодня в 09:35
А вот это уже не лезет ни в какие ворота... Подобное решение не красит Африканскую футбольную конфедерацию. Уверен, что если бы судья остановил матч, когда сборная Сенегала покинула поле, это дало бы повод засчитать техническое поражение... Но решение принято только сейчас... По-моему АФК выпрашивает санкции со стороны ФИФА. Мне кажется, действия Африки дают основание не рассматривать вопрос увеличения квоты континента для участия в чемпионатах мира.
9s5xdaa6adm5
сегодня в 09:25
Ну тут палка о двух концах.... и жалко их но и поступили они не по спортивному....
Ruslik1982
сегодня в 09:17, ред.
самое глупое решение, которое видел. все уже отпраздновали, все уже забыли, и ты опять ворошить это грязное белье, тем более из-за своей собственной ошибки. сразу нужно было засчитывать поражение, а не через 2 месяца или сколько там прошло
sv_1969
сегодня в 09:13
В принципе Вы правы...надо было сразу засчитывать поражение
STVA 1
сегодня в 09:11
Подать то можно , только вряд ли это поможет
Agamaga005
сегодня в 09:11
А зачем награждали, зачем дали Кубок? Правила начинают работать спустя определённое время что ли?
Тогда надо было информировать им Сенегал, объявить о техническом поражении на месте.
Теперь всё, победителя выявили на поле и это Сенегал!
Всё остальное - это обиды от руководителей КАФ и в частности Марокко. Кто-то явно состояние проиграл.
Nenash
сегодня в 09:10
КАФ в ответ пожалуется Трампу. И ещё один "конфликт" будет остановлен.. 🤣
112910415
сегодня в 09:09
Сенегал в своём праве !
Agamaga005
сегодня в 09:05
Где там личная обида? Сенегал чемпион Африки!
А КАФ - это абсурд! Устроили цирк! Поставили судью чтоб добыть нужный результат хозяевам, а сопротивляться беспределу и коррупции - значит плохо?

Здесь как раз личные обиды со стороны КАФ. Деньги решают большую роль, и кто-то там явно теперь счёты сводит.
lotsman
сегодня в 09:00
А зачем ушли? Бороться надо на поле и до конца.
Drosmo
сегодня в 08:54
Если разрешить переигровку, то создастся нездоровый прецедент, что любой команде при невыгодной для неё ситуации на поле, можно просто сорвать матч, а потом просто его переиграть. И этим начнут пользоваться другие, а если к ним начнут применять какие-то дисциплинарные санкции, то они сразу будут ссылаться на это решение. И утверждать, что к ним проявляется дискриминация. Мол почему в аналогичной ситуации одним дают переигрывать, а другим нет.

Так что, как мне кажется, здесь как раз нужно проявить жёсткость (не жестокость), и наказать виновных по всей строгости, преподав урок на будущее всем остальным.
Drosmo
сегодня в 08:45, ред.
А что они обжаловать собрались, и с какими аргументами будут подавать апелляцию? В заявлении я не увидел ни одного внятного аргумента в защиту сборной Сенегала. Был факт самовольно покидания поля командой во время официального матча. В регламенте чётко прописаны дисциплинарные меры и наказания за такие действия, а именно:

1. Команде, покинувшей поле, засчитывается техническое поражение (обычно со счетом 0:3).
2. Клуб обязан выплатить денежные штрафы.
3. Игроки, тренеры и официальные лица, организовавшие или спровоцировавшие уход, могут быть дисквалифицированы (на отдельные матчи или на длительные сроки).
4. В зависимости от регламента конкретных соревнований, команда может быть отстранена от дальнейшего участия.

Так что Сенегал может хоть апелляции, хоть кассации подавать, но ничего не изменит. А свои возмущения и претензии должен предъявлять тренеру, который по собственной инициативе увёл команду с поля, тем самым грубо нарушив регламент, и лишив сборную титула чемпиона Кубка Африки.
Bad Listener
сегодня в 08:40, ред.
Прикрывать личную обиду дискредитацией африканского футбола? Классика. На то и нужны всякие непредвзятые комитеты и организации чтобы решать такие вопросы.

Другое дело что эти организации давно сами себя дискредитировали повсеместно и доверия их решениям может и не быть. А повод к недоверию как ни странно дают не имеющие отношения к делу УЕФА и ФИФА отстраняя сборные и команды от турниров по нефутбольным причинам.

В данной ситуации всё равно вряд ли удастся прийти к единому мнению, понятно что Сенегал будет топить против этого решения, но на это никто не обратит внимания.

Ну вообще такие матчи как финал крупного международного турнира я считаю надо переигрывать, а не вешать технари, переигровка была бы здоровым компромиссом и спортивным вызовом доказать свое право на титул на футбольном поле.
пират Елизаветы
сегодня в 08:32
если теперь марокко чемпион......хм...а букмекеры
вернут денег тем кто вставил на марокко?))))
пират Елизаветы
сегодня в 08:30
быть африканской санта барбары.
тупой мадридский браим не смог забит с пенальти, затем Сенегал
побеждает на поле. а эти побежали решать в кабинетах.
и вот чемпионы.
осталось отобрать чемпионство у Аргентины и отдать французам....
или одному португальцу.
sihafazatron
сегодня в 08:30
Будет ли от этого какой-то смысл? Таких случаев не припомню, чтоб так нагло своровали победу у сборной
m9g5euzkp9ah
сегодня в 08:23
С беспределом надо бороться
