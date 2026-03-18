Сенегал обжалует решение CAF о техническом поражении в финале Кубка Африки

Федерация футбола Сенегала (FSF) заявила о намерении обжаловать решение Африканской конфедерации футбола (КАФ) о присуждении сборной страны технического поражения в финале Кубка африканских наций 2026 года против Марокко. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее КАФ аннулировала результат финального матча, объявив победителем сборную Марокко, после того как игроки Сенегала покинули поле более чем на 10 минут.

Федерация футбола Сенегала приняла к сведению уведомление о решении, вынесенном апелляционным комитетом CAF. Федерация футбола Сенегала осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Федерация подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям честности и спортивной справедливости и будет информировать общественность о дальнейших действиях по этому вопросу.

В добавленное к основному времени матча время после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер команды Пап Тьяв в знак протеста увел игроков с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь Эдуар Менди сумел поймать мяч после удара с 11-метровой отметки, который исполнял Браим Диас. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил полузащитник Пап Гейе.