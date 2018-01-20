Клопп рассказал про свой выбор первого вратаря в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал про свой выбор первого вратаря в основной состав. На эту позицию претендуют сразу два человека: Симон Миньоле и Лорис Кариус. Однако все сводится к тому, что именно Лорис займет роль основного голкипера команды.



«Каким образом я могу судить о форме вратаря? Все очень просто - я наблюдаю. Я смотрю на игру, на тренировочный процесс. Большая часть работы главного тренера заключается в том, что вы должны наблюдать за своими игроками во время матчей и тренировок. Кто лучше всех работает и проявляет себя - тот получает место в основном составе».



Недавно Симон Миньоле заявил, что не намерен мириться с ролью второго вратаря команды и желает покинуть клуб.