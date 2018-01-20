«Ливерпуль» готов выложить 150 млн евро за Асенсио

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, утверждают в Испании.
По слухам, «красные» готовы выложить за 21-летнего футболиста 150 млн евро. В «Ливерпуле» хорошо осведомлены о деликатной ситуации Асенсио в мадридском клубе: испанец не получает достаточного количества игровой практики и недоволен текущей ролью в команде.
Тем не менее, президент «сливочных» Флорентино Перес не планирует расставаться с Асенсио, который, с точки зрения функционера, имеет большое будущее. По крайней мере, 150 млн евро может оказаться недостаточно для того, чтобы приобрести у «Реала» перспективного игрока.