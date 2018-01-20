«Ливерпуль» готов выложить 150 млн евро за Асенсио

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
    Всего голосов: 2067
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 Идет второй тайм, 70’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.13 11 23
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
  • Главные новости
  • Все новости
20:10
«Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью18
19:56
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли»49
19:53
4 гола за 16 минут позволили «Арсеналу» разгромить «Кристал Пэлас»21
17:22
«Челси» громит на выезде «Брайтон»40
17:01
Максимович хочет перейти в «Спартак», «Наполи» не готов продавать игрока до ЧМ24
21:36
«Бордо» определился с кандидатурой нового тренера0
21:26
«Рома» отправила своего форварда в аренду0
21:13
Хавбек «Эвертона» получил двойной перелом ноги4
21:02
Неймар получил травму и пропустит матч с «Лионом»6
20:51
Вальверде сообщил, что «Барселона» отпустит Рафинью2
20:37
Венгер: «Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян»12
20:24
Моуриньо: «Думаю, что Санчес перейдет в МЮ»5
20:13
Фил Джонс - о матче с «Бернли»: «Это была настоящая битва»2
20:01
Конте: «„Челси“, имея множество проблем, не проигрывает уже 11 игр кряду»1
19:36
Зинченко включен в стартовый состав «Ман Сити» на матч «Ньюкаслом»6
19:25
«Фрайбург» обыграл «РБ Лейпциг», забив дважды за 4 минуты2
19:22
«Байер» учинил разгром «Хоффенхайму»4
19:20
Коклен: «Руководство „Арсенала“ должно поддержать Венгера»1
19:10
Агент Промеса отказался комментировать информацию о «Саутгемптоне»34
18:59
Защитник «Челси» на грани перехода в «Шальке»2
18:54
Кариус недоволен своей ролью в «Ливерпуле»8
18:48
Хавбек «Ромы» рассказал, почему он отказал «Ювентусу» и «Милану»1
18:44
«Реал» потерял защитника на несколько недель2
18:39
Кристенсен получил сотрясение мозга в игре с «Брайтоном»0
18:27
«Истанбул» усилился нападающим «Удинезе»0

«Ливерпуль» готов выложить 150 млн евро за Асенсио

сегодня, 11:42

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, утверждают в Испании.

По слухам, «красные» готовы выложить за 21-летнего футболиста 150 млн евро. В «Ливерпуле» хорошо осведомлены о деликатной ситуации Асенсио в мадридском клубе: испанец не получает достаточного количества игровой практики и недоволен текущей ролью в команде.

Тем не менее, президент «сливочных» Флорентино Перес не планирует расставаться с Асенсио, который, с точки зрения функционера, имеет большое будущее. По крайней мере, 150 млн евро может оказаться недостаточно для того, чтобы приобрести у «Реала» перспективного игрока.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Защитник «Челси» на грани перехода в «Шальке»
Сегодня, 18:59 2
Максимович хочет перейти в «Спартак», «Наполи» не готов продавать игрока до ЧМ
Сегодня, 17:01 24
«Арсенал» сделал «Боруссии» первое предложение по трансферу Обамеянга
Сегодня, 16:52 4
«Сассуоло» интересуется экс-защитником «Рубина»
Сегодня, 15:13 0
«Наполи» нацелился на голеадора из чемпионата Португалии
Сегодня, 15:00 2
«Кристал Пэлас» следит за 21-летним шведским полузащитником
Сегодня, 14:25 0
Обсудить
Все комментарии
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 16:36
он етих денег не стоит, максимум 70 лямов
El Dassory
El Dassory
сегодня в 16:29
Асенсио можно взять за 20-30, правом выкупа Реала за 50. 150 весь состав Реала щас не стоит, команда требует обновления, то что щас отработанный материал, шлак чистом виде.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 16:25
Клопп: «Ливерпуль больше не будет искать новичков в это трансферное окно.» Кого только нам не приписывали Аллисон, Трапп, Облак, Мареза, Малкома, Лемара, Бейла, Санчеса и ещё пару десяток, наверное не дают журналистам покоя 160 лимонов, так их уже на Дейка, Кейта потратили, летом думаю будет какой нибудь трансфер и то 50-80 максимум думаю.
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 15:52
"Деликатная ситуация" в Реале))) забавно звучит)
Klaus-S
Klaus-S ответил Deuced
сегодня в 15:50
Deuced:
дали называется ливеру гору денег) не знают как избавиться))
Это скорее журналисты уже не знают чего бы уже этакого придумать бредового, что бы переплюнуть других таких же своих колег.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 15:09
Это слишком!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:08
в аренду можно на год за 150 лямов ))
рус фан
рус фан
сегодня в 14:57
Если Ливер хочет 150 млн отдать за Асенсио, то Перес пускай задумается, Марко молодой и выйдет из под контракта годам к 25 и сможет при этом вернуться.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 14:54
Такую ахинею пишут!!!Где Асенсио и где эта барахольная команда с барахольным своим чемпионатиком!!!
Igorello97
Igorello97
сегодня в 14:41
Он не стоит 150, с ума сошли что ли?
SashaVRN888
SashaVRN888 ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 14:38
-Джек Потрошитель-:
За 150 можно продать,или сделать обмен на Салаха..
ты что )) СалаТ стоит 250 точно с нынешними ценами))хддд
Deuced
Deuced
сегодня в 14:26
дали называется ливеру гору денег) не знают как избавиться))
Red_team
Red_team ответил y6uBaHTo
сегодня в 13:49
y6uBaHTo:
Да никого Ливерпуль не купит. Ван Дэйка взяли с переплатой ибо очень нужен был ЦЗ и , чтоб не достался он МС или Челси, зная уже что Коутиньо отпустят. Еще и летом надо отдать кругленькую суму за Наби Кейта. Так что денег от Коута уже нет)))
Видимо, ты не слишком представляешь сколько у английских клубов бабла =) При большом желании условный Эвертон мог бы 150 лямов евро заплатить за очень нужного им игрока, не то что Ливер, другое дело что Асенсио в Эвертон точно не пойдет
Red_team
Red_team
сегодня в 13:47
С дуба рухнули? Состоявшегося топа Коута за 160 отдали, а за пусть и очень талантливого, но пока ничем еще себя не проявившего баночника 150 готовы отлистать? Бред какой-то
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 13:42
Ой мешки, мешки😁😁
Tigran Danielyan
Tigran Danielyan
сегодня в 13:39
Вряд ли забившего по праздникам игрока Ливерпуль будет покупать, при чем за такие деньги.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:23
Сорят деньгами.
dimagas1
dimagas1 ответил Ruslik1982
сегодня в 13:11
Ruslik1982:
у ливера столько денег отродясь не было, какие 150 лимонов.
Откуда тебе знать?
Заратустра
Заратустра ответил Kavaro
сегодня в 13:06
Роналду самый переоцененный сейчас.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 13:05
За 150 можно продать,или сделать обмен на Салаха..
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 12:43
Не стоит таких денег.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:39
продать Коутиньо и Салаха, и купить Асенсио!
магистрат Калавий
магистрат Калавий
сегодня в 12:37
С ним же летом Реал переподписал контракт и поднял отступные до €700 млн.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 12:30
За такую сумму нужно продать уже завтра. Асеньсио сильно переоценён, никогда из него не выйдет топ игрок, и уж тем боле на 150 млн. Можно добавить и взять Мбаппе. Ещё и иско пристроить куда нибудь за такую сумму, пока есть спрос можно избавиться от переоценённых игроков, а такие в Реале сейчас только эти двое.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:28
у ливера столько денег отродясь не было, какие 150 лимонов.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 12:27
Донбалон и соккер братья навек
vastudio
vastudio
сегодня в 12:00
То Бале,теперь Асенсио))) Они 10 раз Коутиньо перепродали?)))
y6uBaHTo
y6uBaHTo
сегодня в 11:58
Да никого Ливерпуль не купит. Ван Дэйка взяли с переплатой ибо очень нужен был ЦЗ и , чтоб не достался он МС или Челси, зная уже что Коутиньо отпустят. Еще и летом надо отдать кругленькую суму за Наби Кейта. Так что денег от Коута уже нет)))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:52
Агенты будоражат клубы своих клиентов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:48
опять донбалон прикалывается)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100