«Ливерпуль» готов выложить 150 млн евро за Асенсио

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, утверждают в Испании.

По слухам, «красные» готовы выложить за 21-летнего футболиста 150 млн евро. В «Ливерпуле» хорошо осведомлены о деликатной ситуации Асенсио в мадридском клубе: испанец не получает достаточного количества игровой практики и недоволен текущей ролью в команде.