Сегодня Санчес пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес сегодня должен пройти медобследование перед своим переходом в «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что чилиец был включен в пре5дварительную заявку «канониров» на матч 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», вчера в 11 часов вечера игрок покинул отель, где располагалась команда, и отправился в Манчестер.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, комментируя вероятный уход Санчеса в «Манчестер Юнайтед», признался, что ему гораздо тяжелее далась продажа Робина ван Перси в МЮ в 2012 году.