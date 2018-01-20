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«Арсенал» сделал «Боруссии» первое предложение по трансферу Обамеянга

сегодня, 16:52

В немецких СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» приступил к активным действиям в попытке подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб якобы сделал «шмелям» первое официальное предложение по трансферу габонца. Если верить источнику, «канониры» предложили немецкой стороне 50 млн евро.

Тем не менее, «Боруссия» принимать это предложения не намерена, так как хочет за свою звезду не менее 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Обамеянг уже согласовал контракт с «Арсеналом».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 18:54
на 55 договаривайтесь
Брулин
Брулин
сегодня в 17:21
Хорошая цена,Боруссии надо продавать👍
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:20
Арсенал почти не теряет ничего, Санчеса дорого пихнули, учитывая полгода контракта )) Обама не хуже будет если за ум возьмется.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:54
Мората +50 лимонов = 55
Блин, не хвататет
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