«Арсенал» сделал «Боруссии» первое предложение по трансферу Обамеянга

В немецких СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» приступил к активным действиям в попытке подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб якобы сделал «шмелям» первое официальное предложение по трансферу габонца. Если верить источнику, «канониры» предложили немецкой стороне 50 млн евро.

Тем не менее, «Боруссия» принимать это предложения не намерена, так как хочет за свою звезду не менее 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что Обамеянг уже согласовал контракт с «Арсеналом».