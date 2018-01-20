Венгер: «Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян»

После разгромной победы «Арсенала» нал «Кристал Пэлас» в 24-м туре чемпионата Англии наставник «канониров» Арсен Венгер рассказал о вероятных новичках его команды:

«Январь был сложным для нас, выбивал из колеи. Наших ключевых игроков связывали с другими клубами, появилась неопределенность.

По Обамеянгу не скажу вам ничего нового. Он может покинуть команду из Дортмунда по разным причинам, но никак не по трансферным.

Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян. Это решится в течение ближайших 48 часов. Такая возможность есть».