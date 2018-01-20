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Венгер: «Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян»

сегодня, 20:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

После разгромной победы «Арсенала» нал «Кристал Пэлас» в 24-м туре чемпионата Англии наставник «канониров» Арсен Венгер рассказал о вероятных новичках его команды:

«Январь был сложным для нас, выбивал из колеи. Наших ключевых игроков связывали с другими клубами, появилась неопределенность.

По Обамеянгу не скажу вам ничего нового. Он может покинуть команду из Дортмунда по разным причинам, но никак не по трансферным.

Сделка по Санчесу состоится, только если в „Арсенал“ перейдет Мхитарян. Это решится в течение ближайших 48 часов. Такая возможность есть».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Скорей бы уже
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 21:38
Вообще размен для всех хорош, особенно, учитывая что у Санчеса контракт летом истекает)
Брулин
Брулин
сегодня в 21:30
Венгеру нужен Мхитарян любой ценой
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 21:24
Мхитаряну надо что то менять,лучше было бы для него вернутся в бундеслигу...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:12
Веня, проснись. Команда уже уход Санчеса отпраздновала считай, а ты его назад возвращаешь.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 21:11
все равно не равный обмен
Soularity
Soularity
сегодня в 21:09
Санчес туда, Микки сюда. Арсенал не платит ? ФАНТАСТИКА !!!!
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 21:07
не было бы счастья, да не счастье помогло.
было бы классно для арсенала
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:04
Старик Венгер не так прост.
311
311
сегодня в 21:01
Венгер как бы намекает, что кинуть его не получится!)
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Igorello97
сегодня в 21:01
Igorello97:
Комментатор матча Бернли-МЮ, сказал что Мхитарян не может пока договорится с Арсеналом по зарплате.
не ну 12 лямов это жирно конечно, но договорятся я думаю)
Igorello97
Igorello97
сегодня в 20:52
Комментатор матча Бернли-МЮ, сказал что Мхитарян не может пока договорится с Арсеналом по зарплате.
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