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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
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    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
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    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5.6 3.85 1.62
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.12 9.5 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 6
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.1 9.8 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 4 3.5 1.9
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Хет-трик Агуэро принес «Ман Сити» победу в матче с «Ньюкаслом»

вчера, 22:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В поединке 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл».

Манчестер, «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 3:1 (1:0)
Голы: Агуэро 34, Агуэро 63 (пен), Агуэро 83 — Мерфи 67.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва 86), Сане (Диас 87), Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо (Йедлин 66), Лашель, Кларк, Дамметт, Мерфи, Шелви, Хэйден, Диаме, Атсу (Перес 64), Хоселу.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

Предупреждения: Кларк 78.

Судья: Пол Тирни.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 08:14
Уверенно и не спеша идут к чемпионству!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
Borusik1975 Сегодня 02:34

Хозяин ‑ барин, слышал про такое? Не хочешь ‑ не заходи на сайт!
kastites
kastites
сегодня в 06:25
Прекрасно
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:42
Лучший игрок матча!
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 02:34
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 02:13
    МС с победой!
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 01:21
    Так держать!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Mamaev
    сегодня в 01:03
    Mamaev:
    Сане волшебник
    Согласен....игра Сане удивляет даже в таком звёздном коллективе...

    А парню лишь неделю назад исполнилось 22....
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 01:03
    В сборной так играл бы.
    311
    311 ответил Artuom
    сегодня в 01:00
    Artuom:
    А в том сезоне Челси разве не также предсказуемо выиграл?)) Тоже ещё зимой все говорили о чемпионстве. ответ BARCDJIN
    У него сейчас процессор зависнет от таких сложных загадок!)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 00:49
    Глорота тут как тут
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 00:40
    радуются чисто дети! особенно после того как злостный ныряльщик стерлинг выпросил пеналь, которого не было! судья -окончательно ослеп!
    koke90
    koke90
    сегодня в 00:11
    ждем коменты от жмени шелухи, князя и шашанутого про 20 не поставленных пеналей, 10 удалений, про лысого физрука....
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:44
    МанСити не остановить...
    Artuom
    Artuom
    вчера в 23:39
    А в том сезоне Челси разве не также предсказуемо выиграл?)) Тоже ещё зимой все говорили о чемпионстве.

    ответ BARCDJIN
    t2k
    t2k
    вчера в 23:31
    И пендаль) как без него) сильный ветер во время игр голубых..
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    вчера в 23:30
    Я думал будет ничья
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:18
    Хороший матч! 191 гол Агуэро за Манчестер Сити, осталось 9))
    grafff
    grafff
    вчера в 22:55
    Красавчик
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:54
    C победой, уверено и на классе.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    вчера в 22:53
    Тут давно все ясно...Жаль Пеп сделал Апл предсказуемым..((
    блый-74
    блый-74 ответил Mamaev
    вчера в 22:51
    Mamaev:
    Сане волшебник
    с мадрида даже насекомые мс хвалят.
    David Villa7
    David Villa7 ответил Owl Fake
    вчера в 22:51
    Owl Fake:
    Даже играя так себе, с проблемами, Сити делает это увереннее остальных топов, включая своих соседей, смотреть которых настоящая пытка. Ньюкасл достойно смотрелся, особенно Дарлоу, лучший сегодня.
    Когда говоришь объективно то приятно слышать) я согласен что эффектно играют Сити)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:49
    Вес взят...)
    блый-74
    блый-74 ответил NGY
    вчера в 22:49
    NGY:
    Отрывок текст.трансляции 84' Лерой Сане классно разобрался в чужой штрафной с защитником "Ньюкасла", отдал пас в центральную зону на Серхио Агуэро, который первым касание обработал круглого, а вторым пробил в правый от Карла Дарлоу угол! ______________________ Это преступление, так описать ситуацию, которую сотворил Сане! 👎👎👎 комментатору...!
    нурка мал ты когда с марока вернулся тебя.сливочная отара ишет.
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 22:41
    Зинченко играл не плохо,но смазал всю игру когда через его зону гол забивали.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Tommy Lee
    вчера в 22:38
    Tommy Lee:
    Как там себя ямайская обезьянка стерлинг показала? на банан наиграла?
    Он насмотрелся битву автобусов(Мю-Бернли) и не стал рисковать
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 22:38
    Заслуженная победа МС!. Весь матч гоняли НЮ по полю как шелудивых псов))))

    Болел МС с победой!
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 22:36
    Как там себя ямайская обезьянка стерлинг показала? на банан наиграла?
    Mamaev
    Mamaev
    вчера в 22:35
    1 гол мне показалось Де Брюйне забил, если бы Агуэро коснулся хоть чуть вращение бы изменилось
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