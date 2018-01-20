Хет-трик Агуэро принес «Ман Сити» победу в матче с «Ньюкаслом»

В поединке 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл».
Манчестер, «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 3:1 (1:0)
Голы: Агуэро 34, Агуэро 63 (пен), Агуэро 83 — Мерфи 67.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Д. Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва 86), Сане (Диас 87), Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо (Йедлин 66), Лашель, Кларк, Дамметт, Мерфи, Шелви, Хэйден, Диаме, Атсу (Перес 64), Хоселу.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
Предупреждения: Кларк 78.
Судья: Пол Тирни.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас».