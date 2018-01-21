Джикия покинул расположение «Спартака» и отправился в Рим

По данным источника, защитник «Спартака» Георгий Джикия сегодня покинул расположение команды, которая находится на зимних сборах в Дубае.



24-летний футболист отправился в Рим, где ему предстоит операция. Напомним, что игрок получил серьезную травму в товарищеском матче «Спартак» - «Шанхай СИПГ». В римской клинике «Вилла Стюарт» Георгию сперва предстоит обследование. После будет определено, когда именно Джикии сделают операцию.