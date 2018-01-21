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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
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Джикия покинул расположение «Спартака» и отправился в Рим

сегодня, 10:43

По данным источника, защитник «Спартака» Георгий Джикия сегодня покинул расположение команды, которая находится на зимних сборах в Дубае. 

24-летний футболист отправился в Рим, где ему предстоит операция. Напомним, что игрок получил серьезную травму в товарищеском матче «Спартак» - «Шанхай СИПГ». В римской клинике «Вилла Стюарт» Георгию сперва предстоит обследование. После будет определено, когда именно Джикии сделают операцию.

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 16:09
Ногомячисту - скорейшего выздоровления. Мясным - не расстраивацца: Джикия - не незаменимая звездища. Замен ему в РФПЛ - пруд пруди.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 16:04
Только Крепкого Здоровья нормальному пацану!
korn3512
korn3512 ответил Typoк
сегодня в 15:39
Прочтешь в профиле дегустатор носом
denmig
denmig
сегодня в 15:39
не понимаю почему не в германию!? там получше лекари-чудотворцы вроде! здоровья Жоре!
korn3512
korn3512 ответил Typoк
сегодня в 15:38
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:07
    верим в лучшее!
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 14:53
    Жорику здоровья.
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 14:52
    питерским и гинеровским шутникам - красных муравьев в дымоходы!
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    сегодня в 14:31
    Георгий, давай парень - восстанавливайся быстрее. В июне месяце Ты просто обязан быть на футбольном поле в майке сборной России. Здоровья и Удачи!!!
    Typoк
    Typoк
    сегодня в 13:30
    Что если это все часть невероятно хитроумного плана Джикии и его людей перейти в Лацио?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:44
    Скорейшего выздоровления, терпения и успех будет с тобой ЖОРА.
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 12:40
    Здоровья!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:34
    Выздоравливай скорее! Всё наладится!
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Синьор Федун
    сегодня в 12:18
    Синьор Федун:
    Это карма свиньям за их постоянные 42ние и нытье в адрес других. Сначала Зоба а теперь Жора - все молодые таланты загубятся свиньями
      Синьор Федун
      Синьор Федун
      сегодня в 12:17
        Зовите нас ЧЕМПИОН
        Зовите нас ЧЕМПИОН
        сегодня в 12:06
        Поправится здоровье - придут новые победы со Спартаком. Молодой и крепкий парень, сколько уже получал по ногам. Выздоравливай Георгий. Мы ждём тебя на поле.
        Московские бабушки
        Московские бабушки
        сегодня в 12:03
        захворал бедняга
        mat73
        mat73
        сегодня в 11:51
        Звучит угрожающе както...
        Здоровья Георгию! Быстрее восстановиться! Ты нам нужен!
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 11:47
        Пусть операция пройдет успешно, а восстановление качественно.
        kust07
        kust07
        сегодня в 11:46
        Здоровья Жорику
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 11:34
        Здоровья бро и скорейшего выздоровленья!
        Шуnя771
        Шуnя771
        сегодня в 11:29
        Все дороги ведут в Рим!

        Здоровья Джи!
        GGGringOOO
        GGGringOOO
        сегодня в 11:21
        Скорейшего выздоровления
        Крейсер
        Крейсер
        сегодня в 11:15
        Бог в помощь, Георгий.
        drug01
        drug01
        сегодня в 11:00
        Еще вчера были заманчивые планы и вот беда!!!!!Держись Джикия ты боец! Пусть будет все хорошо.....
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