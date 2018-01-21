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Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
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Луческу - о Лодыгине: «Мне нужен был профессиональный вратарь, а не актер»

сегодня, 17:37

Румынский специалист Мирча Луческу ответил своему бывшему подопечному - вратарю «Зенита» Юрию Лодыгину.

Накануне Лодыгин дал интервью, в котором прозвучали следующие фразы: «Луческу - вообще странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нем сказывался», а также «Самое смешное было, когда пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: „Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу“. А когда нас прессинговали и я делал длинную, он говорил: „Не надо длинную“».

Сегодня Луческу прокомментировал слова вратаря.

«Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.

Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.

Я предупредил Лодыгина: „Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя“.

Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер.

Что касается слов Юрия о передачах - когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме», — парировал Луческу.

На данный момент Луческу является главным тренером сборной Турции.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:32
Актёришка никому не нужен!
JackNorz
JackNorz
сегодня в 21:20
Луческу прав)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил nikolah
сегодня в 21:00
nikolah:
ничего) просто перед тем как что-то говорить вспомните себя ) ￼ AntiherQ1488 ответил nikolah сегодня в 19:59 Чем виноват Ананидзе? Фамилией? это уровень школы, там смеются над подобным.
Вон, в топе, твой передаст - симулирует, как девка. Там его уже не по фамилии оценивают, если что.
nikolah
nikolah ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:12
AntiherQ1488:
тогда чего ты хочешь?
ничего)
просто перед тем как что-то говорить вспомните себя )




￼ AntiherQ1488 ответил nikolah сегодня в 19:59
Чем виноват Ананидзе? Фамилией? это уровень школы, там смеются над подобным.
nikolah
nikolah ответил Мигалков
сегодня в 20:11
Мигалков:
Уровень питерской школы. В нормальных образовательных учреждениях даже школьники над шутками уровня Петросяна не смеются.)
начните со своих грехов и до чужих не доберетесь)
вспомните как Паредес к нам перешел ,а потом уже упрекайте за ананидзе))
Igo0rek
Igo0rek ответил Завтра
сегодня в 19:50
Завтра:
Но он хотя бы сам себе в ворота не забрасывал при навесах.
Не припоминаю, чтобы Эдерсон в свои ворота заносил мяч.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 19:33
новость про цыгана , а свиней-то сколько набежало - ужосссссс !!!!!!!!!!!!
Филипповых
Филипповых
сегодня в 19:30
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 19:29
    конокрад разговорился !!!!!!!!!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Мигалков
    сегодня в 19:28
    Мигалков:
    Уровень питерской школы. В нормальных образовательных учреждениях даже школьники над шутками уровня Петросяна не смеются.)
    чему тут удивляться?
    Помнишь анекдот, про прочитанные книги?
    Букварь, вторая и зеленая.
    Вот и выпускники питерских школ:
    Баня, Глушаков, негры.
    Мигалков
    Мигалков ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:24
    AntiherQ1488:
    Чем виноват Ананидзе? Фамилией? это уровень школы, там смеются над подобным.
    Уровень питерской школы. В нормальных образовательных учреждениях даже школьники над шутками уровня Петросяна не смеются.)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 19:17
    nikolah:
    ну вот,все хороши ))
    тогда чего ты хочешь?
    nikolah
    nikolah ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:02
    AntiherQ1488:
    Как и вам Педро Роша)
    ну вот,все хороши ))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 19:01
    nikolah:
    да ладно?) ну вам же смешно коверкать фамилию Паредеса))
    Как и вам Педро Роша)
    nikolah
    nikolah ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:00
    AntiherQ1488:
    Чем виноват Ананидзе? Фамилией? это уровень школы, там смеются над подобным.
    да ладно?)
    ну вам же смешно коверкать фамилию Паредеса))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 18:59
    nikolah:
    я в сибири последний раз причащался,очень давно ) так что не впутывай меня в дела ананидз и де зеувов))
    Чем виноват Ананидзе? Фамилией? это уровень школы, там смеются над подобным.
    nikolah
    nikolah ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:58
    AntiherQ1488:
    Тебя то он хоть не причащал?))
    я в сибири последний раз причащался,очень давно )
    так что не впутывай меня в дела ананидз и де зеувов))
    starche
    starche
    сегодня в 18:56
    К сожалению это у Юры присутствует.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 18:55
    nikolah:
    ни к чему сарказм,таких дел много если посмотреть поэтому повесить вину вообще запросто имхо
    Тебя то он хоть не причащал?))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:55
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:54
    Никогда не одобрял ни приход Мирчи......ни игру Лодыгина......
    Поэтому без комментариев.....
    nikolah
    nikolah ответил time out
    сегодня в 18:53
    time out:
    Да плевать! Ты, если в тебе есть хоть немного здравого смысла, считаешь что там были нормальные приемлемые для чтения посты? Там были соревнования, кто больше плеснет грязи и изощренней проявит себя в словоблудии.
    вот ты как заговорил ))
    а вам всё можно значит?))
    time out
    time out ответил nikolah
    сегодня в 18:49
    nikolah:
    отмазка не засчитана ))
    Да плевать! Ты, если в тебе есть хоть немного здравого смысла, считаешь что там были нормальные приемлемые для чтения посты? Там были соревнования, кто больше плеснет грязи и изощренней проявит себя в словоблудии.
    nikolah
    nikolah ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:46
    AntiherQ1488:
    О да, это ж чиновник или судья. Поп кому то перешел дорогу. Точно. Конечно заказуха.
    ни к чему сарказм,таких дел много если посмотреть
    поэтому повесить вину вообще запросто имхо
    nikolah
    nikolah ответил time out
    сегодня в 18:44
    time out:
    Зайти на нашу ветку было невозможно из-за того, как ее загадили вчера кони и бакланы. Никто добровольно не захочет нырнуть в общественный туалет. Зато вы там себя чувствовали в родной стихии.
    отмазка не засчитана ))
    time out
    time out ответил nikolah
    сегодня в 18:43
    nikolah:
    нет) но это же не совпадение что все спартачи проигнорировали новость про "пупсика")) будь такое у Зенита или у Цска,работа не работа,а отписались бы ))
    Зайти на нашу ветку было невозможно из-за того, как ее загадили вчера кони и бакланы. Никто добровольно не захочет нырнуть в общественный туалет. Зато вы там себя чувствовали в родной стихии.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 18:43
    nikolah:
    ну это дело посерьезнее ,поэтому закрыли) да никак,в нашей стране нельзя кому-то 100% верить,это и заказуха могла быть.
    О да, это ж чиновник или судья.
    Поп кому то перешел дорогу. Точно. Конечно заказуха.
    nikolah
    nikolah ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:41
    AntiherQ1488:
    Про грозовского бы тоже комментов набрали, соккер их закрыл почему то? А ты как относишься к тому, что духовник зенита - педофил?(по решению суда)
    ну это дело посерьезнее ,поэтому закрыли)
    да никак,в нашей стране нельзя кому-то 100% верить,это и заказуха могла быть.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:40
    Жаль Мирчу.. Тренерская карьера успешная была до прихода в Зенит..А потом, когда увидел и не раз, как уважаемый тренер стал потряхивать головой и разговаривать сам с собой, я начал сомневаться в адекватности специалиста. Поэтому не надо ругаться Мирчу с Лодыгиным. Понять и простить, потому-что Зенит может из любого тренера и игрока, сделать пациентом клиники, как и некоторых болел на соккере. Кто-то ягоды в рот пихать начинает, кто-то перелетает куда-то, кто-то лжец и девственник годами, кто-то врачом себя возомнил, сидя с утра до ночи на соккере, кто-то почему-то Завтра..А почему не Сегодня? Кто-то параллельный..А почему не перпендикулярный?
    В общем понять и простить..)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    сегодня в 18:37
    nikolah:
    нет) но это же не совпадение что все спартачи проигнорировали новость про "пупсика")) будь такое у Зенита или у Цска,работа не работа,а отписались бы ))
    Про грозовского бы тоже комментов набрали, соккер их закрыл почему то?
    А ты как относишься к тому, что духовник зенита - педофил?(по решению суда)
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