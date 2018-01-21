Луческу - о Лодыгине: «Мне нужен был профессиональный вратарь, а не актер»

Румынский специалист Мирча Луческу ответил своему бывшему подопечному - вратарю «Зенита» Юрию Лодыгину.

Накануне Лодыгин дал интервью, в котором прозвучали следующие фразы: «Луческу - вообще странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нем сказывался», а также «Самое смешное было, когда пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: „Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу“. А когда нас прессинговали и я делал длинную, он говорил: „Не надо длинную“».

Сегодня Луческу прокомментировал слова вратаря.

«Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений.

Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведет себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждет минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями.

Я предупредил Лодыгина: „Такой игрок мне не нужен. Мне нужен настоящий голкипер, способный спасать команду в сложных ситуациях, показывать хорошую игру и давать результат. Если все будет продолжаться так же, то другие голкиперы заслужат шанс показать себя“.

Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер.

Что касается слов Юрия о передачах - когда ты под давлением, следует отдавать длинные пасы. Если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперед. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме», — парировал Луческу.

На данный момент Луческу является главным тренером сборной Турции.