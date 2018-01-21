Рауш: «Были варианты в Бундеслиге, но там я уже наигрался»

Новичок «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему он решил сменить Бундеслигу, где играл за «Кельн», на РФПЛ.

«Я довольно долго думал над предложением „Динамо“. Разговаривал с Дмитрием Хохловым. Долго говорил и с ним, и со своими агентами. Взвешивал. У меня осталось очень приятное впечатление от общения с главным тренером. Мне объяснили, что я делаю правильный выбор, что „Динамо“ – клуб с отличной инфраструктурой, большой историей. Считаю, что сделал правильный выбор. Это шаг вперед.

Варианты в Бундеслиге действительно были. Я все-таки последние полтора года играл неплохо, был на виду. Но у меня всегда в голове сидела мысль – вернуться в Россию. Еще в 20 лет об этом задумывался. Я ведь здесь родился. И сейчас все сошлось. Появился вариант с „Динамо“. Я подумал и решил вернуться на родину. Все хорошо!