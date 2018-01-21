Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил нападающему команды Криштиану Роналду, что у клуба нет денег на новый контракт с португальцем.

Роналду не очень нравится тот факт, что Лионель Месси из «Барселоны» по своему договору зарабатывает около 50 млн евро в год чистыми, а сам он получает 21 млн. Кроме того, Криштиану считает, что слова Переса не соответствуют действительности, поскольку в последнее время ходит много слухов о грядущем подписании Харри Кейна и Неймара, на трансферы которых потребуется солидная сумма.

Текущее соглашение 32-летнего Роналду рассчитано до лета 2021 года.