Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил нападающему команды Криштиану Роналду, что у клуба нет денег на новый контракт с португальцем.
Роналду не очень нравится тот факт, что Лионель Месси из «Барселоны» по своему договору зарабатывает около 50 млн евро в год чистыми, а сам он получает 21 млн. Кроме того, Криштиану считает, что слова Переса не соответствуют действительности, поскольку в последнее время ходит много слухов о грядущем подписании Харри Кейна и Неймара, на трансферы которых потребуется солидная сумма.
Текущее соглашение 32-летнего Роналду рассчитано до лета 2021 года.
всё
не стоит эти деньги присовывать к трансферному бюджету
всё
не стоит эти деньги присовывать к трансферному бюджету
Вообще, пора продавать, пока ценник приличный.
Вообще, пора продавать, пока ценник приличный.
150 млн Дембель
120 млн Неймар
90 млн Суарес
60 млн+ЭтоО = Златан
Кто тут у нас мешок????))))ахахахахаха
150 млн Дембель
120 млн Неймар
90 млн Суарес
60 млн+ЭтоО = Златан
Кто тут у нас мешок????))))ахахахахаха
Напомню тебе,чувак что Реал обыграл Наполи,Баварию,Атлетико,Ювентус,МЮ,Барселону,забив всего лишь 2 гола из оффсайда,а ты орешь о купленных титулах!
Напомню тебе,чувак что Реал обыграл Наполи,Баварию,Атлетико,Ювентус,МЮ,Барселону,забив всего лишь 2 гола из оффсайда,а ты орешь о купленных титулах!
Зная Переса (не лично) могу сказать что Рона не продлевают изза возраста и соответственно спада в игре,вот и все!
Зная Переса (не лично) могу сказать что Рона не продлевают изза возраста и соответственно спада в игре,вот и все!