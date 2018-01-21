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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
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Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем

сегодня, 20:16

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил нападающему команды Криштиану Роналду, что у клуба нет денег на новый контракт с португальцем.

Роналду не очень нравится тот факт, что Лионель Месси из «Барселоны» по своему договору зарабатывает около 50 млн евро в год чистыми, а сам он получает 21 млн. Кроме того, Криштиану считает, что слова Переса не соответствуют действительности, поскольку в последнее время ходит много слухов о грядущем подписании Харри Кейна и Неймара, на трансферы которых потребуется солидная сумма.

Текущее соглашение 32-летнего Роналду рассчитано до лета 2021 года.

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro
сегодня в 21:58
Перес лучший президент в нашем веке.
Фата лист
Фата лист ответил NOVA
сегодня в 21:49
NOVA:
опять сми!!! весь сезон они обостряют обстановку в Реале!!! захочет сам Рон играть, будет играть и надеюсь денег ему хватает!!! ведь если бы не Реал, не видать ему стока ЗМ!!! так что он знает что он лучше месси во всем, так уже и по ЗП хочет превосходить!!?
Он в МЮ ЗМ получал, почему остальные мячи не мог там же получить? Реал тут не при чем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:44
Роналду должен понять, что пора жить по средствам. Он великий игрок уже. Надо не смазать конец карьеры. Как это сделал Зидан.
RDeanW
RDeanW ответил DEIVID
сегодня в 21:28
DEIVID:
Если бы хоть, что то понимал в футбольном менеджменте, то мог бы и не включать трансферы Коута и Дембеле, в связи с тем, что они, пусть и не полностью, были покрыты за счет продажи Неймара.
продажа неймара = продленный контракт месси
всё
не стоит эти деньги присовывать к трансферному бюджету
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил starche
сегодня в 21:23
starche:
Пора Кристине в Китай.
А кто это Кристина? И почему ей в Китай надо? Я вот Наталья, я в Китае пару раз была, мне не особо, муравейник какой-то , дышать нечем. Вот в Испании хорошо, отличные пляжи, море.
sir_Alex
sir_Alex ответил starche
сегодня в 21:22
starche:
Пора Кристине в Китай.
Лишь бы не в МЮ!
starche
starche
сегодня в 21:20
Пора Кристине в Китай.
Аденн
Аденн
сегодня в 21:12
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 21:10
    Асабливый подберёт...)))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил SHMEL
    сегодня в 21:10
    SHMEL:
    Пора на свалку рони....
    меську отправьте туда
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 21:04
    Хватит и этого контракта.
    Вообще, пора продавать, пока ценник приличный.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 21:00
    Пора на свалку рони....
    DEIVID
    DEIVID ответил Zidane.5
    сегодня в 21:00
    Zidane.5:
    160 млн Ковтинья 150 млн Дембель 120 млн Неймар 90 млн Суарес 60 млн+ЭтоО = Златан Кто тут у нас мешок????))))ахахахахаха
    Если бы хоть, что то понимал в футбольном менеджменте, то мог бы и не включать трансферы Коута и Дембеле, в связи с тем, что они, пусть и не полностью, были покрыты за счет продажи Неймара.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 20:53
    Когда то это должно было произойти, а Рон как ребенок себя ведет
    Заратустра
    Заратустра ответил NOVA
    сегодня в 20:51
    У тебя истерика, чувак! У роньки скоро пенсия - у тебя нервный срыв))
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Inquisitоr
    сегодня в 20:50
    Inquisitоr:
    Откуда у мешка деньги после стольких купленных трофеев? Да и совести у португальской гусыни нет совсем - поинтересовалась бы для начала - сколько средств из клубной казны ушло на покупку золотых мячей, дабы уравнять её с Месси и погасить бушующий пожар в дымоходах кристинки и её персональных поклонниц. Даже если бы у Переса были деньги - не настолько же он тронулся умом, чтобы платить 50 млн бесполезной дряхлеющей девке, которая уже и нырнуть нормально не может...
    Потушить бы Калининградский дымоход один, а то возгорание уже года четыре не заканчивается начиная с 1 ЛЧ Реала из трех за последние 4 года.
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:49
    ...но вы держитесь, Криш!
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 20:48
    Перес указал роньке его место и показал кто в доме хозяин! Клуб для Переса на первом месте, он не собирается терпеть кристинкины капризы и выполнять её хотелки! Респект!
    Zidane.5
    Zidane.5 ответил Inquisitоr
    сегодня в 20:46
    Inquisitоr:
    Откуда у мешка деньги после стольких купленных трофеев? Да и совести у португальской гусыни нет совсем - поинтересовалась бы для начала - сколько средств из клубной казны ушло на покупку золотых мячей, дабы уравнять её с Месси и погасить бушующий пожар в дымоходах кристинки и её персональных поклонниц. Даже если бы у Переса были деньги - не настолько же он тронулся умом, чтобы платить 50 млн бесполезной дряхлеющей девке, которая уже и нырнуть нормально не может...
    160 млн Ковтинья
    150 млн Дембель
    120 млн Неймар
    90 млн Суарес
    60 млн+ЭтоО = Златан

    Кто тут у нас мешок????))))ахахахахаха
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    сегодня в 20:45
    Да Рон и так скорее всего покинет Реал летом. Нужно этот сезон достойно проводить.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 20:44
    Еще два года контракта, о чем вообще идет речь???
    eleven LC
    eleven LC ответил Inquisitоr
    сегодня в 20:43
    "От куда у "мешка" деньги?" Сам себе противоречишь,молодец!
    Напомню тебе,чувак что Реал обыграл Наполи,Баварию,Атлетико,Ювентус,МЮ,Барселону,забив всего лишь 2 гола из оффсайда,а ты орешь о купленных титулах!
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 20:41
    Перес сливает Кристину в открытую!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:40
    Роналду стал обузой для Реала и Переса.
    loko7
    loko7
    сегодня в 20:40
    Роналду своими капризами скоро разорит королевский клуб.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:36
    Чё Кристина не посмотрит, сколько забивает он и сколько Месси. В три раза меньше забивает, примерно во столько же раз меньше и получает. Всё справедливо...
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 20:35
    Наверное нет желания продлить, а деньги есть конечно!
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 20:34
    Как дети,чес слово! Вы действительно считаете эту утку правдой?! Роналду не плохой бизнесмен и говорить ему что у Реала нет денег ни кто не будет,тем более Перес!
    Зная Переса (не лично) могу сказать что Рона не продлевают изза возраста и соответственно спада в игре,вот и все!
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    сегодня в 20:34
    Откуда у мешка деньги после стольких купленных трофеев? Да и совести у португальской гусыни нет совсем - поинтересовалась бы для начала - сколько средств из клубной казны ушло на покупку золотых мячей, дабы уравнять её с Месси и погасить бушующий пожар в дымоходах кристинки и её персональных поклонниц. Даже если бы у Переса были деньги - не настолько же он тронулся умом, чтобы платить 50 млн бесполезной дряхлеющей девке, которая уже и нырнуть нормально не может...
    grafff
    grafff
    сегодня в 20:32
    Правильно, выгнать его с позором
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