«Монако» одержал победу над «Метцом»

«Монако» обыграл «Метц» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» - «Метц» 3:1 (1:0)
Голы: Жорже 45+1, Геззаль 67, Лопеш 81 - Ниане 72.
«Монако»: Субашич, Глик, Жорже (Н'Дорам 49), Раджи, Сидибе, Фабиньо, Геззаль (Тилеманс 81), Лемар, Моутиньо, Диахаби (Лопеш 55), Фалькао.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Метц»: Кавашима, Дианье, Пальмьери, Ривьерес (Квентин 52), Доссеви (Ниане 12), Коад, Поблете, Селимович, Ниакате, Ривьер (Булайа 72), Ру.
Главный тренер: Фредерик Хантц.
Предупреждения: Ниакате 41, Раджи 65.
Удаление: Кавашима 55.
Судья: Микаэль Лесаж.
Напомним, что в минувшем туре «Монако» ушел от поражения в матче с «Ниццей».